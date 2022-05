Juariu reveló el insólito sueño de trabajar con una mega diva de la televisión: “Quiero ser su empleada doméstica"

Una conexión increíble, que no se explica con el raciocinio, si que surge de una pulsión intangible. La fascinación por las figuras públicas puede alcanzar límites inimaginables, como le sucedió a la célebre Juariu, esa tucumana que conquistó la pantalla chica.

La ex Bendita TV se destacó en el universo de las redes sociales, a tal punto que consiguió despertar la atención de los medios tradicionales y zambullirse de lleno en la televisión, un espacio que siempre añoró desde su tierra natal en Tucumán, que le encantaba.

Tal grado de amor por la farándula, que Vicky Braier encontró un camino, un sendero que explotó por deseo y que le abrió puertas enormes, como su reciente incursión en MasterChef. Un espacio al que regresó para esta edición de revancha que se emite en Telefe.

En ese contexto, y sumergida entre ollas y sartenes, Juariu se animó a confesar un anhelo muy extraño que la desvelaba de pequeña y que se vincula con la mega diva Mirtha Legrand, esa icónica personalidad de la cultura argentina, que tantos fanáticos cosechó en todo el país.

La historia surgió espontáneamente, luego que Santiago del Moro le preguntara: “¿Sos diseñadora gráfica?”. Así, la tucumana describió su historia académica: “Sí, estudié una carrera, soy licenciada”. Y añadió su desembarco en Buenos Aires: “Vine con mi pareja para probar algo, ver qué onda. Entré a trabajar en una agencia de relaciones públicas, con ganas de triunfar. Fui Directora de Arte de publicidad”.

El conductor intuyó que había algo detrás de todo eso y le consultó quién era el artista de la farándula que más admiraba. Así se produjo la confesión impresionante de Juariu: “Mi mamá se enojaba, pero yo cuando era chica le decía que mi sueño era ser empleada doméstica de Mirtha Legrand”.

Claro que también le fascinaba la otra diva. “A Susana Giménez también, me encantaba”. Y como si fuese poco, la influencer reconoció su fanatismo por Lali Espósito: “A ella no la podría mirar directamente a los ojos. Es lo más, me muero”.

Y para finalizar le habló directamente a la cantante: “Lali, escuchame, te estoy esperando. Acá estoy cocinando, ¿qué pasa, changa? ¿qué onda que no venís?”.