El particular mensaje de Cande Tinelli que hizo estallar a los hinchas de San Lorenzo

Marcelo Tinelli decidió dar un paso al costado en medio de la crisis futbolística e institucional que atraviesa San Lorenzo de Almagro. El conductor presentó su renuncia como presidente de la institución y lo comunicó en sus redes sociales con un sentido mensaje.

"Siempre que se toman decisiones es imposible complacer a todos. He decidido dejar mi cargo como presidente de San Lorenzo de Almagro", afirmó Tinelli en el inicio de un largo comunicado que publicó en su cuenta de Instagram.

Uno de los motivos de la renuncia de Tinelli son sus trabajos fuera del club, lo que no le permite estar abocado al cien por ciento: "Mis otras actividades que son muy públicas no me permiten estar al 100 por ciento en un lugar que requiere un trabajo full-time. He dejado el alma y muchas cosas más en estos casi 10 años y, junto a un equipo maravilloso, hemos dejado algunos logros imborrables para la historia del club...", aseguró el empresario y conductor.

Sin embargo, esa no sería la principal razón detrás de la decisión de Tinelli. Según pudo saber MDZ Online, la familia tuvo un rol fundamental en su renuncia, ya que le pidió que no volviera al club luego de que se terminara su licencia.

En este sentido, una de sus hijas, Candelaria Tinelli, también se volcó a las redes sociales para compartir emotivas palabras tras la decisión que tomó su padre, algo que no cayó muy bien entre los simpatizantes del Ciclón.

La cantante e influencer defendió a su padre, haciendo hincapié que no se merece la "agresividad" que estaba recibiendo de parte de hinchas que no estaban conformes con su desempeño.

Además, aseguró que todos los que conocen a su padre saben todo lo que dejó por el club. "Solo los que te conocemos de verdad, en la intimidad, sabemos muy bien todo lo que hacés e hiciste por San Lorenzo", aseguró Lele.

"Lo más fuerte es que lo hiciste por tu abuelo, tu familia, el amor real que sentís por el club", agregó.

"Digan todo lo que quieran. Los que amamos y conocemos a mi viejo sabemos la realidad. Sus críticas son ruidos pasajeros. Mi viejo lo dejó todo. Ni se lo imaginan, le sacó mucho tiempo de su vida", continuó Candelaria.

Finalmente, la modelo expresó su acuerdo con la renuncia. "No voy a mentir, estoy contenta y me emociona que puedas tomar esta decisión. Se lo que te costó. No merecés la agresividad gratuita y ajena. Merecés disfrutar y ser feliz. Dejarás siempre tu huella en este mundo. Admiración total. Te amo, pá. A ser feliz".