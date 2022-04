Tinelli renunció a la presidencia de San Lorenzo y reveló el motivo: “Mi familia hoy me…”

La situación de San Lorenzo requería una decisión urgente por parte de Marcelo Tinelli. En lo deportivo, el Ciclón pelea los últimos puestos de la tabla de la Copa de la Liga Profesional y los promedios empiezan a ser un factor amenazante para los años venideros. En el aspecto institucional, el empresario oriundo de Bolívar se había alejado de los despachos hace un año bajo una licencia que tenía fecha de vencimiento el 1 de mayo. Un día antes del límite, el conductor de televisión renunció a su cargo como presidente del club de Boedo vía Instagram.

"Siempre que se toman decisiones es imposible complacer a todos. He decidido dejar mi cargo como presidente de San Lorenzo de Almagro", afirmó Tinelli en el inicio de un largo comunicado que publicó en su cuenta de Instagram junto a fotos vinculadas a su pasión por el club azulgrana. Luego, el ahora exmandatario del Ciclón le agradeció a los socios e hinchas pero también les pidió disculpas por "no haber podido estar más tiempo".

Uno de los motivos de la renuncia de Tinelli a la presidencia de San Lorenzo es su trabajo fuera del club, lo que no le permite estar abocado completamente a las tareas que necesita el Ciclón: "Mis otras actividades que son muy públicas no me permiten estar al 100 por ciento en un lugar que requiere un trabajo full-time. He dejado el alma y muchas cosas más en estos casi 10 años y, junto a un equipo maravilloso, hemos dejado algunos logros imborrables para la historia del club...", aseguró el empresario y conductor de televisión.

Sin embargo, esa no sería la principal razón detrás de esta decisión de Tinelli. Según pudo saber MDZ Online, la familia tuvo un rol fundamental en su renuncia, ya que le pidió que no volviera al club luego de que se termine su licencia. Entre las fotos que posteó junto al texto donde expresa su decisión aparece una del conductor de televisión junto a Francisco, su hijo mayor, cuando este era niño.

En su comunicado de Instagram, Tinelli alegó que no toleraría que su presencia en el club pudiera dividir a San Lorenzo, otro de los ejes sobre los que tomó su decisión: "Jamás permitiría que mi presencia genere divisiones y violencia entre los sanlorencistas que amamos al club o que San Lorenzo sea perjudicado en cualquier ámbito. Mi familia y mi trabajo profesional también me ponen un freno en este proyecto", resumió.

Al final de su posteo, Tinelli asegura que seguirá a disposición de la institución y que sus caminos se volverán a encontrar en un futuro: "Gracias a los que me acompañaron y fueron leales en todo momento. Siempre estaré para apoyar a San Lorenzo desde donde se me necesite, como lo hice en este período y a lo largo de más de 30 años. No es un adiós, es un hasta luego. Nos volveremos a ver pronto en esta pasión maravillosa que es el fútbol y en este amor único e indisoluble que es San Lorenzo. Los quiero mucho", cerró quien se despide de la presidencia del club azulgrana.