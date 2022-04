El tuit de Tinelli sobre su ¿vuelta? a San Lorenzo que hizo estallar a los hinchas

Desde hace un tiempo, San Lorenzo es sinónimo de caos. En el aspecto deportivo, el equipo no levanta cabeza, encadena un mal resultado atrás del otro y cada vez que parece que tocó fondo, cae un poco más. Además, la situación de Ricardo Centurión no sólo no ayuda en lo más mínimo, sino que alimenta el mal ambiente que hay en Boedo. Aunque la palabra descenso empieza a sonar cada vez más fuerte, lo que más le preocupa a la hinchada del Ciclón es la situación institucional del club, que está a la deriva y con un presidente como Marcelo Tinelli que se tomó licencia de sus funciones hace un año.

¿Se marchará Tinelli de San Lorenzo? Medios partidarios aseguran que es un hecho la renuncia del Cabezón como presidente.

El enojo de los hinchas contra la dirigencia se hace sentir fecha tras fecha e incluso con marchas como la que se produjo el 8 de abril, cuando miles de fanáticos azulgranas pidieron por un llamado a elecciones anticipadas. Precisamente, uno de los principales apuntados es Tinelli, presidente con una licencia que vence el domingo 1° de mayo. Mientras la fecha límite para tomar una decisión se acerca, el Cabezón publicó un tuit que, en realidad, le sembró más dudas a todo el pueblo azulgrana.

“San Lorenzo es mi vida, mi familia y representa el amor de millones de personas. En los próximos días voy a estar tomando la decisión más conveniente para el presente y futuro del club. Abrazos”, tuiteó Tinelli. Hay que resaltar que el presidente del Ciclón tiene inhabilitada la opción de los comentarios, una decisión que posiblemente haya tomado por las críticas e insultos que podrían caerle. Sin embargo, esto no significó una traba para los hinchas, ya que el tuit acumuló más de 1.100 "citados" en apenas dos horas.

San Lorenzo es mi vida, mi familia, y representa el amor de millones de personas. En los próximos días voy a estar tomando la decisión más conveniente para el presente y futuro del club. Abrazos — marcelo tinelli (@cuervotinelli) April 27, 2022

Como bien publicó en Twitter, Tinelli todavía no tomó ninguna decisión acerca de su presidencia en San Lorenzo. Incluso minutos más tarde le dijo a TN: "“Antes del viernes voy a tomar una decisión. No he renunciado”. El conductor de ShowMatch sabe que invirtió mucho dinero en el club y de retirarse sería muy complicado recuperarlo. Más allá de esta cuestión, hay dos aspectos fundamentales que inclinarían la balanza para que el mandamás del Ciclón no vuelva a los despachos.

En primer lugar, a la familia de Tinelli no le gusta para nada la idea de que Marcelo Hugo regrese a ejercer sus funciones como presidente de San Lorenzo, cargo que debería ocupar hasta diciembre de este año. Por otra parte, muchos de sus laderos dirigenciales, como gerentes de distintas áreas y personas de su confianza, fueron removidos de sus puestos mientras el Cabezón estuvo de licencia, por lo que su vuelta al club de Boedo debería estar ligada a un consenso con la oposición.

Aunque la decisión sobre su regreso no fue tomada aún, previo al partido con Unión se supo que Matías Lammens, compañero de fórmula con el que estaría distanciado y actual presidente en ejercicio, lo llamó a Tinelli para pedirle que regrese y presente un proyecto para encarar lo que se viene. Sin embargo, el nacido en Bolívar le dijo que necesitaba tomarse dos semanas para decidir si vuelve o no a la vida diaria de un San Lorenzo que necesita certezas y no más dudas.

Así empezaría la tabla de los Promedios en 2023, que tendrá cuatro descensos. Teniendo en cuenta que hoy perderían la categoría Patronato y Godoy Cruz, San Lorenzo estaría a 2 puntos de los puestos de descenso. (Promiedos.com)

De todas maneras, distintos medios partidarios de San Lorenzo aseguraron que la renuncia de Tinelli como presidente está al caer. Mientras la situación institucional no deja de empeorar, el equipo de Fernando Berón, ya sin Centurión ni Alejandro Donatti, visitará a Newell’s Old Boys en búsqueda de obtener puntos que pueden ser vitales de cara a la pelea por el descenso del año que viene.