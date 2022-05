La razón por la que Pampita decidió no hablar nunca más de sus exparejas

Hace años que Pampita aprendió, muchas veces a costa de dolores de cabeza, que todo lo que diga o haga estará siempre bajo la lupa y se hará público en cuestión de segundos. Por eso, con el tiempo, a medida de que la fama crecía, la modelo decidió dejar de hablar de ciertos temas.

Si bien Carolina Ardohain siempre muestra su mejor sonrisa y su semblante impecable de princesa cuando se le acercan por una nota, hay cuestiones con las que no claudica ni negocia. A pesar de lo mucho que le insistan, ella nunca opina ni comenta, mucho menos al pasar, sobre una ex pareja.

Quizás sea por las situaciones dolorosas que le tocó vivir, como cuando descubrió a Benjamín Vicuña con la China Suárez en el motorhome de El hilo rojo, escándalo que ella misma contó con lujo de detalles a Jorge Rial, la cosa es que la conductora de El hotel de los famosos se propuso dejar de hablar de sus relaciones del pasado.

La misma actitud toma cuando le consultan sobre la situación sentimental del padre de sus hijos Blanca, Bautista, Benicio y Beltrán. Tanto cuando el actor chileno se separó de Eugenia Suárez como cuando empezó su romance con Eli Sulichín, Carolina evadió responder de manera contundente.

“¿Avalás el romance de Vicuña, con quien últimamente tenés una buena relación, y Eli?”, quisieron saber en febrero de 2022 en el programa Momento D. “La verdad que lo que les digo a ellos se los digo en persona, no públicamente”, contestó ella, que suele salir del paso con respuestas diplomáticas y salomónicas.

“Yo creo que es muy bueno que la familia esté bien. Y para los chicos que los padres estén bien, es muy bueno. No se puede disimular cuando no se está pasando un buen momento”, fue todo lo que dijo Pampa cuando insistieron en el ciclo de El Trece.

Pero, ¿Cuál es la razón por la que Pampita nunca habla sobre sus ex? La respuesta es: por sus hijos. Así se lo dijo a Ángel de Brito, tiempo atrás. “Yo siempre pienso que no quiero que los chicos lean tal cosa el día de mañana. Es eso. Quiero que si googlean vean que no hable mal de su papá y que tampoco recibí algo feo del otro lado”, explicó.

Y agregó: “Por eso prefiero no meterme en nada, no opinar… no tuitear. Yo soy muy impulsiva. En LAM me conocen bien”. Por eso mismo, Pampa es una tumba cuando se trata de Vicuña, pero también de Martín Barrantes, Pico Mónaco y el resto de los hombres con los que, alguna vez, estuvo involucrada.