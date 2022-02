Pampita habló por primera vez del romance entre Benjamín Vicuña y Eli Sulichin

Mientras Benjamín Vicuña y Eli Sulichin disfrutan de unos días en París y consolidan su romance, Pampita fue consultada por el flamante noviazgo entre su ex y una amiga suya, y fiel a su estilo evitó dar muchos detalles.

En diálogo con el programa Momento D (El Trece), le preguntaron a Pampita si avala la relación entre Benjamín Vicuña y Eli Sulichin. “La verdad que lo que les digo a ellos se los digo en persona, no públicamente”, evadió inicialmente la modelo y conductora.

De todas formas, Pampita luego agregó: “Quiero muchísimo a la mamá de Eli, que es mi amiga. A Eli la conozco hace muchos años, es una mujer de muy buen corazón y bueno... Lo que tenga que decir, se los digo en privado”.

El conductor Fabián Doman luego indagó: “Por tu experiencia, ¿es bueno que él ex o la ex estén colocados?”, a lo que Pampita respondió: “Yo creo que es muy bueno que la familia esté bien. Y para los chicos que los padres estén bien, es muy bueno. No se puede disimular cuando no se está pasando un buen momento”.

Recordemos que Benjamín Vicuña y Eli Sulichin se conocieron en la casa de Pampita, durante la celebración del bautismo de Ana, la hija que la conductora tuvo con Roberto García Moritán.

Si bien Vicuña y Sulichin están encarando su relación con cierta distancia de los medios, a comienzos de enero fueron fotografiados juntos en Punta del Este, donde la flamante pareja fue a disfrutar de la celebración de Año Nuevo.