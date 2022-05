El polémico discurso con el que Graciela Alfano defendió a la China Suárez desenfrenada

En los últimos días Eugenia La China Suárez ocupó los tabloides por su relación con el trapero Rusherking. Además, acusó a Yanina Latorre y Ángel de Brito, de LAM, de persecución y hostigamiento en su contra. Recientemente recibió un apoyo de otra famosa, que se manifestó en una reconocida red social.

Graciela Alfano es la protagonista en cuestión y a través de un hilo en Twitter, a raíz de las fuertes palabras de Suárez en su cuenta de Instagram, explicó su postura y defendió a su compatriota.

"¿Existe un juego nuevo que se llama 'Pegarle a la China'? Veo que lo están practicando muchos. No tiene reglas ni códigos. Cualquier burro puede jugarlo", decidió explicar Alfano.

"Habrán evaluado los que hablan cuáles serán las consecuencias de sus actos sobre esa persona, su familia, sus hijos, su vida? Y no me vengan los 'fiscales de las camas y las vidas ajenas' con sus opiniones estereotipadas y poco inteligentes. Me aburren", agregó Graciela.

"No podemos tolerar que una mujer por elegir cómo vivir su vida sea sometida al juicio público como si fuera una criminal, insultada hasta el hartazgo, avergonzarla como mujer y como madre, estudiar sus reacciones como un animal en un laboratorio, acosarla. Basta", detalló la mediática.

"En un research tuitero descubrí algo muy interesante: Los que la critican por el número de relaciones son esperpentos que si tuvieran la cara de la China, no dejarían títere con cabeza. Los perdonamos, con esas caras deben ser vírgenes", finalizó Alfano, al menos en su descargo.

Luego, cuando una usuaria le respondió sus antecedentes con hombres casados con los que salió, Graciela respondió: "¿Otra 'fiscal de camas'? ¿Con qué altura moral juzga ud. a nadie? ¿Cree qué su moral es la única que existe y qué coincide con la del Universo? Cada uno hace en su vida privada lo que desea y no es asunto más que de si mismo. Madure, no es una nenita. Tratar de avergonzar a otro por sus decisiones personales es manipular. ¿Ud es tan inocente para pensar que alguien como ud puede manipular a alguien como yo?".

"¿No podemos ser una mejor versión de nosotros mismos y entender la humanidad del otro? Por qué no mostramos un poquito de calidad humana y entendemos a esa persona. No me distraigo de la defensa de las mujeres. Me pareció excesivo, que no estaba bien. En alguna expresión que la China hizo, se sintió dolida. Los chicos escuchan lo que dicen de su mamá. Las redes existen. Hay crueldad, hay que ponerse un límite", sentenció Graciela y ratificó sus dichos sobre Suárez en No es tan tarde.