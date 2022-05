¡Impensado! Marcela Tauro defendió a la China Suárez: “Da a entender que…”

Esta semana, la China Suárez está siendo la protagonista de la agenda mediática tras publicar un fuerte descargo luego de tomar consciencia del hostigamiento que siente recibir por parte de Yanina Latorre y Ángel de Brito. A su vez, mientras disfruta de su nuevo romance junto al trapero Rusherking, la actriz vivió una incómoda situación cuando la grúa le llevó el auto tras pasar la noche con el joven.

A raíz de todo eso, la panelista de LAM no se quedó callada y además de acusarla de necesitar un psicólogo, apuntó contra su rol de madre: "Ella no tiene que ir a la Justicia, tiene que ir al psicólogo. ¿A Benjamín Vicuña le gustará ver que ella no duerme con los hijos? ¿Quién llevó hoy a los hijos al colegio, que van ahí en Pilar?”.

Pero eso no fue todo. A su vez la angelita, a la que no le tiembla la lengua a la hora de hablar de la actriz, sumó un comentario un tanto fuera de lugar contra la China Suárez en el que expresó: “Me da mala imagen una chica que salga de un hotel a las siete de la mañana y tenga tres pibes”.

Tras aquellas palabras, María Eugenia volvió a defenderse y publicó en su cuenta de Twitter un mensaje que también incluyó una indirecta para Benjamín Vicuña, padre de sus dos hijos menores: "Con respecto a mi maternidad. Las mujeres que vivimos con nuestros hijos 24/7. Salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por 'trabajo', hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo más”.

Ahora, quien se metió en esa disputa que parece de nunca acabar fue Marcela Tauro, que sorprendió a todos al defender a la China Suárez, con quien ha tenido diversos cruces en los últimos meses. La panelista de Intrusos se expresó en la tarde del jueves y dio su punto de vista.

"¡En esto la re banco, eh!”, dijo primero la periodista, quien minutos después, tras analizar la publicación de la actriz, sumó: "China Suárez tiró como que Benjamín Vicuña se escuda mucho en el trabajo. Da a entender que está poco como padre”.

Para cerrar su inesperada defensa, Marcela Tauro que también es mamá aseguró que "una madre es 24 horas, los siete días de la semana”, remarcando que la ex Casi Ángeles "da a entender que (Vicuña) está poco como padre”.