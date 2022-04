Qué dijo Marcela Tauro cuando le preguntaron si volvería a trabajar con Jorge Rial

En el pasado, la salida de Marcela Tauro de Intrusos hizo que su relación con Jorge Rial fuera de mal en peor. Semanas atrás, su pelea se reavivó cuando ella dio a conocer la discusión que el conductor había mantenido con la Negra Vernaci en los pasillos de Radio 10.

Él, no tuvo piedad y disparó sin filtro contra su ex compañera en América TV. Rial indicó que ella era "una persona con graves problemas de dicción y una pelea perdida con la lengua española".

Ahora, Tauro le brindó a sus seguidores de Instagram la posibilidad de preguntarle lo que quisieran. Curioso, un usuario quiso saber si ella volvería a trabajar con el papá de Morena. Al momento de contestar, no vaciló y su respuesta sorprendió a todos.

Marcela Tauro y Jorge Rial

"No quiero ser injusta. Me fui porque me pidió la fuente al aire. Pero durante años trabajé con él y me dejó ser y decirle siempre lo que quise. Creo que como conductor, y haciendo entrevistas, es uno de los mejores. Él solo se boicotea. Si trabajaría. Creo que la gente cambia", señaló en la red.

También, le consultaron si seguía en pareja y Tauro, detalló: "Martín siempre será parte de mi vida, pase lo que pase. Estas semanas me acompañó a llevar a Juan Cruz cuando su papá estuvo internado. Lo contuvo. Pascua la pasamos juntos".