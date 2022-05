La incómoda respuesta de Benjamín Vicuña cuando le consultaron sobre el "palazo" que le dedicó la China Suárez

La China Suárez está harta y ya no tiene ganas de callarse. En principio, del hostigamiento que dice padecer de parte de los programas de televisión, que hacen guardia donde quiera que vaya, invadiendo su intimidad, siguiéndola más que nunca, ahora que empezó a salir con Rusherking.

Eugenia sabe que es blanco de críticas: por vivir su deseo libre, como quiere y con quien quiere, aunque le valga más de una polémica y escándalo; por divertirse, por ir a tal o cual fiesta, y un largo etcétera. Pero, sobre todo, está agotada de que quienes la cuestionan en su rol de madre.

"Con respecto a mi maternidad, las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por 'trabajo') hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme, porque no me callo más", se descargó la China en Twitter.

Entre todo lo que dijo la actriz, quedó en claro que ahí había un palazo para Benjamín Vicuña, papá de sus hijos menores, Magnolia y Amancio. Es que el actor chileno, que también se reparte con los tres hijos que tuvo con Pampita, suele estar de viaje, muchas veces en rodaje; tantas otras, no.

A la hora de la verdad, queda claro que es la China quien pasa la mayor parte del tiempo y se hace cargo de sus hijos, como le sucede a la enorme mayoría de las mujeres separadas. Y si bien hasta ahora la artista no lo había dejado en evidencia y parecía que todo era pura armonía con su ex, ya no está dispuesta a dejarlo pasar.

¿El marco de este tweet? Un viaje de Vicuña a Miami con su novia Eli Sulichín, que al parecer tuvo poco y nada de trabajo y mucho de placer, escapada que evidentemente se suma a una larga lista de viajecitos y ausencias que lo alejan de sus obligaciones como padre.

Y luego, al ser encarado por el cronista de LAM a la salida del show de Mau y Ricky, Benjamín reaccionó de una manera muy incómoda. “Se te nombró en los portales porque la China hizo un descargo que se tomó como un reclamo, te lo consulto…”, quiso saber el notero de América.

“No hablo. No voy a hablar de ella ni de su momento. Me parece que no me corresponde. Las cosas que debemos hablar de nuestros hijos, tenemos una forma y listo. El resto… No puedo salir a comentar cosas que la verdad que no me corresponden”, contestó el chileno.

Y agregó, insistente sobre su postura: “Yo no hablo más. No hablo de ella. Es un tema que ya está cerradísimo así que… que ella busque su forma, pero no hablo más. Se acabó. No hablo de ella. Creo que ella es una mujer adulta”.