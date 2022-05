Contra quién fue el palo de la China Suárez que muchos atribuyeron a Vicuña

Explotó de indignación. Algo rebalsó su vaso y la motorizó a reaccionar con furia, con vehemencia. La China Suárez dejó atrás ese perfil ultra bajo que adoptó durante el protagonismo del Wandagate, esa postura que la llevó a no emitir sonido durante meses en los que se informó de su implicancia en la infidelidad de Mauro Icardi a Wanda Nara.

María Eugenia se sumergió en un silencio estampa, apenas una entrevista insípida con Alejandro Fantino, en la que no soltó ni una declaración específica de su affaire con el delantero del PSG, nada de nada. Pero ahora algo cambió en su fuero interior.

La China se lanzó con todo a los brazos del jovencísimo Rusherking, el cantante que estuvo de novio hasta hace unas semanas con María Becerra. Suárez se muestra libremente con el músico, de hecho quedó expuesta con la captura de LAM de una salida de un hotel de Recoleta.

Las cámaras del ciclo de América los grabaron retirándose del alojamiento de lujo y tomaron el problema que experimentaron con el retiro de sus autos por parte del servicio de grúas de la ciudad por mal estacionamiento. Un episodio delirante, que sirvió para comprobar el romance pasional.

En el tratamiento de esa noticia, Yanina Latorre disparó una opinión muy filosa sobre María Eugenia y su rol como madre. "¿A Benjamín le gustará saber que ella no duerme con sus hijos? ¿Quién llevó hoy a los hijos al colegio? Porque el padre está en Miami... Van al colegio ahí en Pilar...", bramó.

En la continuidad de su crítica, la panelista exclamó: "Tiene tres chicos... Cuando sos madre.... ¿No los lleva nunca al colegio? Yo sentiría culpa...", opinó. Y siguió: "(La China) se alquiló un departamento y vive los fines de semana en Palermo. Benjamín (Vicuña) estaba enojado por eso".

Inmediatamente, Suárez reaccionó, algo que no suele estar entre sus recursos, y saltó a Twitter para escribir su defensa y argumentar cómo cría a sus hijos. "Con respecto a mi maternidad las mujeres que vivimos con nuestros hijos 24/7..."Salvo algún dia que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por 'trabajo'"., posteó.

Esas palabras confundieron a la opinión pública que interpretó que se refería a un palo a Vicuña. No obstante, la China agregó: "Las mujeres que vivimos con nuestros hijos 24/7 hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo más". Claramente su enojo se direccionó a Yanina y a LAM.