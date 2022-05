Se filtraron las fotos de la supuesta hermana de Carmen Barbieri

Desde hace unas semanas, el tema de la supuesta hermana de Carmen Barbieri está en los medios. Todos hablan de ella, pero su cara no se había podido ver hasta el momento, cuando una cuenta de Twitter decidió mostrarla sin pelos ni señales.

“Es muy parecida a mí. Mi hijo dice que no, Sofía dice que un poco sí... La estuvimos viendo. Tengo una foto de ella de cara, con un perfil exacto. Se habrá hecho la nariz con el mismo cirujano que me la hice yo. Los labios, el color de los labios morados como tenemos en la familia. A los Barbieri no la veo parecida, la veo parecida a mí”, dijo Barbieri antes de la viralización.

Fue la cuenta de Angel de Brito quien decidió mostrar a la mujer, que se llama Alicia, y quien juega con pedir un ADN para saber su verdadera identidad. "Yo por supuesto que lo haría", dijo Carmen. "Plata no va a encontrar", corrió a modo de humorada.

“Estoy tras eso. En muy poco nos hacemos el ADN y sabrán si es mi hermana o no. Yo con los brazos abiertos. Ya sabe Alicia que estoy esperando el momento de hacernos el ADN”, sumó la conductora.

"Me sorprendió su aparición, claro. Nunca ni se comentó en mi casa de una posible hija o hijo de mi papá. Mi mamá no sabía esto, que ella dice que sí. Mi mamá no porque sino hubiese sabido yo. A esta edad, ¿no? Hemos perdido mucho tiempo", comenzó.

"Si realmente es mi hermana lo quiero recuperar, y si no es mi hermana también la voy a abrazar. Tenía miedo de que yo la rechazara…“, agregó Carmen.

En las fotos se puede ver que el parecido es notable y dio rienda suelta a más especulaciones. "Cuando Carmen tenía seis años, la mamá de la señora A -así le vamos a decir para proteger su identidad- habría tenido una historia de amor con Alfredo Barbieri", contó Débora D' Amato, en América.

"El embarazo no fue consentido, pero sucedió. La mamá de la señora A es asesinada a los tiros y queda al cuidado de su abuela y sus tíos. La abuela de la señora A le cuenta a su nieta que era hija de Alfredo Barbieri", explicó la periodista.