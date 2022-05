Por qué Clara, una de las hijas de Ricky Sarkany, brilla en el escenario con Tini Stoessel: “Me invitó a…”

Las presentaciones de Tini Stoessel en el hipódromo de Palermo generaron una repercusión impresionante, por el caudal de espectadores y por todo lo que provocó con aristas como la extraña salida del escenario de L-Gante.

Los recitales de la novia de Rodrigo de Paul no pasaron desapercibidos, más allá del talento musical, por una serie de circunstancias. Y una de las particularidades se centró en la presencia en el staff de bailarinas de una de las hijas de Ricky Sarkany, que brilló con su arte.

Se trata de Clara, que trabaja en la empresa familiar en el área de comunicación, que también posee un emprendimiento de accesorios, al que llamaron "Olhos de Água" junto a sus hermanas Violeta y Josefina, con el que abrieron el primer local en las codiciadas calles palermitanas.

Lo cierto es que esta joven de 23 años se acopló al grupo de las artistas que bailaron al son de las canciones de Tini. Al detectar esta particular conexión entre Stoessel y Clara se activaron las alarmas y se encendieron las averiguaciones para llegar al origen.

Respecto a cómo surgió la idea, Clara contó: “Tini es muy amiga de mi familia y hace muchos años que la acompañamos con todo los zapatos para sus shows y giras, pero también viene muy seguido a la fábrica a saludarnos y nos quedamos horas charlando. Además yo hago baile en la misma academia que se formó ella desde chiquita y compartimos la misma profesora y coreógrafa Marina Ahumada”.

La hija del afamado Ricky Sarkany también confesó que no se trata de un hecho aislado, sino que ya disfrutó de esta experiencia con Tini. Por eso en diálogo con Para Ti, Clara describió: “La realidad es que no fue la primera vez que me subí al escenario a bailar con Tini ya que en el año 2019”.

Respecto a esa otra ocasión en la que danzó al ritmo de las melodías de Tini, Sarkany explicó: “Nani quien la acompaña desde que arrancó con su carrera artística e instruye en todos los shows y video clips, nos convocó a un grupo de 10 bailarinas de la academia a sumarnos a bailar unas canciones en los 9 shows que iba a dar Tini en el Luna Park”.

Para culminar con su relato, Clara confesó las sensaciones que la atravesaron con esta vivencia movilizante. “Sentí una energía que es imposible poner en palabras es impresionante la vibra que se siente. Tini es lo mas, es súper trabajadora, es muy buena con sus compañeros y estar con ella en los ensayos es un placer”.