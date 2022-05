Natalia Oreiro preocupó a sus seguidores al confesar que padece un trastorno que no tiene cura

En una entrevista, Natalia Oreiro se sinceró por primera vez de un trastorno que padece desde hace unos cuantos años, y que lamentablemente no tiene cura, lo que le produce una incómoda intolerancia a ciertos sonidos.

“Mi misofonía, un tema que tengo con ciertos ruidos que generan las personas y me causan ansiedad. Desde chica me hace sentir muy vulnerable. No tiene cura, es neurológica, de las llamadas ‘enfermedades raras’”, contó Natalia Oreiro en diálogo con la revista Hola!

Luego la actriz detalló: "Cuando las personas descargan ansiedad con algún movimiento a repetición, las personas con misofonía absorbemos esa ansiedad”.

Entre otras situaciones, a Oreiro le molesta cuando la gente masca chicle, así como también el sonido del goteo del agua, el ruido de pasos, el golpe de algún elemento contra una superficie. La irritación producida por esos sonidos, le produce nervios y hasta puede sentir pánico.

Por otro lado, en los últimos días Natalia Oreiro también fue noticia al apoyar con un categórico posteo en sus redes sociales a Facundo Arana tras las acusaciones de violencia que hizo Romina Gaetani.

Sin escribir nada en su publicación en Instagram, Oreiro se limitó a compartir una postal en la que se la ve abrazada con Arana. La dupla de artista constriyó una sólida amistad a partir de trabajos conjuntos para la televisión en éxitos como Sos mi vida y Muñeca brava.