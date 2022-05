El gesto de Natalia Oreiro con Facundo Arana tras la denuncia de Romina Gaetani

El viernes pasado, Romina Gaetani lanzó una bomba mediática que generó fuertes repercusiones en todos los medios. Invitada a LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América, la actriz denunció haber sufrido violencia verbal y psicológica de parte de Facundo Arana.

"El tuvo actos violentos conmigo dentro de la novela, había griterío y palabras que no están buenas que te digan", comenzó relatando la actriz. "Sos una puta falopera. Si fueras hombre, te cagaría a trompadas", reveló Gaetani que le gritó el actor en un momento.

"Esta es la primera vez que digo todo esto, en ese momento me acerqué con una copa de champagne y le dije a Facundo 'ni una cosa ni la otra, amor'; y le choque la copa. Ni puta, ni falopera, y si lo fuera, es mi problema", agregó picante.

Tras las fuertes declaraciones, comenzó un sin fin de idas y vueltas. Mientras el actor evalúa tomar medidas legales, la actriz le advirtió que no le tiene miedo. Además, con el paso de los días, varias figuras se sumaron a la polémica. Primero fue Maju Lozano la que salió a bancar a la actriz, revelando que ella también sufrió malos tratos por parte del actor. Por su parte, María Susini, esposa de Arana, salió en defensa de su marido asegurando que " Facundo no es una persona violenta".

En este contexto, sorpresivamente apareció otra figura de peso a sentar posición. Nada más y nada menos que Natalia Oreiro. La actriz y cantante uruguaya, que protagonizó con Arana la célebre ficción Muñeca Brava, posteó en su cuenta de Instagram una contundente foto. En la imagen se los puede ver a los dos abrazados y sonrientes. Un claro gesto de apoyo de Oreiro en este difícil momento que atraviesa su colega y amigo.

Recordemos que Muñeca Brava fue una novela que se emitió por Telefe entre 1998 y 1999. Se transformó en la cita obligada de todas las tardes en la televisión argentina. Luego, el tiempo los volvió a juntar en eltrece, donde llevaron adelante Sos mi vida, entre el 2006 y 2007.

En junio de 2020, Oreiro y Arana se reencontraron virtualmente en un vivo de Instagram y respondieron preguntas de sus seguidores. Una de ellas tuvo relación a la posibilidad de volver a trabajar juntos: "Me lo preguntaron 75 mil veces. A toda y cada una de las personas que me lo preguntó, le dije que en el mismísimo momento en el que me llegara la propuesta diría que sí, y gratis…" Enseguida, Natalia lo interrumpió: "No digas eso. Hagamos una cosa: yo también digo que sí, y que voy a cobrar por mí y por Facundo", respondió con humor.