Mirtha Legrand rompió el silencio sobre su salud, a una semana de dar positivo de coronavirus

La semana pasada, Mirtha Legrand anunció que dio positivo de coronavirus y automáticamente se encendieron las alarmas por su salud. Sin embargo, desde un primer momento la diva aseguró que transita la enfermedad sin mayores complicaciones, y ahora contó cómo se siente mientras espera que el próximo test arroje un resultado negativo.

En diálogo con el periodista Juan Etchegoyen a través de WhatsApp, Mirtha Legrand detalló: “Mañana me van a hisopar de vuelta para saber si desapareció. Hoy se cumplen siete días del hisopado. Yo me había hisopado el día antes de la fiesta del Martín Fierro y me dio negativo”.

Además, Legrand agregó: “Luego de la fiesta (por la gala de los premios Martín Fierro), el miércoles, empecé a tener algunos síntomas y el jueves pasado, a las siete de la tarde, me hicieron otro hisopado que me dio positivo”.

Sobre la secuencia que siguió tras el positivo de covid, Mirtha explicó: “Es decir, hoy se cumple una semana. Estoy bien. Mañana vendrá el mismo joven del laboratorio que me manda Nacho. Acabo de hablar con él y me dijo que mañana me hisopan. Él se hisopó e hizo hisopar a todo su personal”.

Finalmente, cuando el periodista le preguntó a la diva cómo se siente hoy, Mirtha Legrand aseguró: “Estoy bien. Esperando que mañana me dé negativo”.

Más allá del momentáneo desliz en la salud de la diva, su nieto y productor, Nacho Viale, sigue negociando su regreso a la televisión. De hecho, en los Martín Fierro Legrand ratificó sus deseos de volver a la pantalla chica.