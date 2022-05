Esto dijo Dan Breitman de la filosa crítica de Marina Calabró a Flor Peña

El debut del nuevo programa de Florencia Peña dio mucho de qué hablar y la actriz recibió muchas críticas de sus colegas. Una de las que opinó sobre el ciclo de América TV fue Marina Calabró y no tuvo pelos en la lengua al decir lo que pensaba.

Ahora, Dan Breitman, quien forma parte del programa, salió a bancar a la conductora de LPA y en diálogo con La Once Diez, manifestó: "Lo que dijo Marina Calabró de que es el final de la carrera de Florencia Peña, me pareció extremadamente violento, me dolió mucho".

Marina Calabró

Y continuó: "Me parece que cuando la gente toma consciencia... no es solamente Florencia Peña, hay más gente trabajando, es una productora chica, decir eso es de mala leche. Me puse a pensar y digo qué hizo para que la puteen tanto. Yo la he visto defenderse de cosas…".

Dan Breitman

"A Florencia se la mata haga lo que haga, no sé si por su postura política y con ella jamás hablé de eso, con Florencia nos juntamos a reírnos, es una compañera estupenda, amorosa, este programa vino con una sonrisa, una compañera extraordinaria, no tengo más que agradecimiento con ella", agregó.

Finalmente, señaló: "LPA es un programa que sigue buscando su identidad, se la juega para buscar, busca".