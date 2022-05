En qué gastó Cristian U el dinero que ganó en Gran Hermano

Cristian U estuvo presente esta semana Mañanísima, el ciclo que conduce Carmen Barbieri en la pantalla chica. Junto a Tamara Paganini, otra ex Gran Hermano, se dispusieron a analizar al aire lo que ocurre en El Hotel de los Famosos, el reality del momento. Además, contaron en qué gastaron el dinero que ganaron años atrás en el programa de Telefe que los hizo famosos.

Sobre el premio, él señaló: "Era muy buena plata. En su momento contestaba boludeces y decía que me la había gastado en el casino, pero era mentira". Acto seguido, reveló: "Hice de todo la verdad. Primero puse una veterinaria en Barracas, después la cerré, y también puse un local grande de ropa".

Cristian U y Tamara Paganini

Paganini, también habló sobre el monto que ella recibió al salir de la casa más famosa de la televisión argentina. "El que ganó en nuestra edición era suplente, entonces hicieron una división y yo me llevé 39 mil pesos, pero en ese momento el dólar estaba 1 a 1 y eran 39 mil dólares".

Y agregó: "Le di la plata a mis viejos para que la inviertan y ese verano fue terrible, perdieron todo. Nos quedamos todos en Pampa y la vía, la perdí de toque".

Acerca del posible ganador del programa que conduce Pampita en eltrece, ella reconoció: "Yo quiero que gane Alex Caniggia porque me encanta; me parece que por su personalidad es ‘el personaje'". Por su parte, Cristian U manifestó: "Lamentablemente, aunque me cae bárbaro y tengo muy buena onda con él, a Locho lo han hecho crecer otros; no fue por voluntad propia, pero yo digo que gana Locho porque es el ganador lástima".