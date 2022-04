Tras la gravísima acusación, Cristian U le respondió a Emiliano Boscatto

Emiliano Boscatto acusó a Cristian U de haber ejercido violencia de género en Gran Hermano, el reality televisivo que se emitió años atrás en la pantalla de Telefe y conducía Jorge Rial. Tras la gravísima denuncia, el ganador del programa decidió realizar su descargo. En diálogo con Juan Etchegoyen, el hermanito comenzó diciendo: "Yo no hablo de este mongo porque me ve y se mea encima, me veía y me decía 'hola Cris'".

Emiliano Boscatto

Y continuó: "Ahora, si yo ejercía violencia de género, ¿por qué no me frenó?, ¿por qué no hizo nada? Te lo pregunto, no importa si sos gay, si yo veo que están tratando mal a una mina yo salgo a defenderla".

"No te hablo de este mongo porque no merece ni que hablen, siempre me ha tratado de buscar y las veces que te busqué me venía a abrazar, un pibe que sale en cámara que dice que se enfiesto a 13 rugbiers, qué estás haciendo diciendo eso, vendiendo prostitución, es tu intimidad y tu cama, hay personas que tienen la capacidad de hacer plata por entregar su cuerpo porque de acá cero, no puedo discutir porque es entrar en el barro, yo soy de barrio y no de barro", señaló.

Cristian U y Emiliano Boscatto

Contundente, agregó: "Vean cada momento y miren que el pibe no tiene ninguna neurona viva, cuando organizan mi reingreso a la casa me dijeron que debía reingresar rompiendo las reglas porque el programa se iba a la m**** en rating, me dijeron que necesitaban que entren cuatro personas y ahí dije que quería a Rocío y Emiliano me venía llorando para que diga su nombre".

Finalmente, sin pelos en la lengua, cerró: "Mi cabeza no está en tirarle suciedad a nadie, le fue bien pero entregando el rosquete. Me entendiste, ¿no? Entregando el rosquete, de su cuerpo cada uno hace un pito, pero me parece poco digno".