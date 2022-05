Tras anunciar su casamiento con Celeste Muriega, Christian Sancho demandará a su exmujer por acusarlo de robarle

Cuando el sol iluminaba sus pasos, cuando los sentimientos regresaron a sus fibras, cuando todo parecía color de rosas, algo se desató en la vida de Christian Sancho. El modelo vibraba alto por el amor que germinó con Celeste Muriega, un flechazo híper intenso.

La emoción los atrajo, los sumió en una aventura esplendorosa, los imantó y los estimuló a caminar juntos, a la par. Tan magnánimo todo que el actor se arrodilló ante la morocha, la miró a los ojos y le propuso casamiento, a tan solo cuatro meses de iniciada la relación.

Una sorpresa total, que sacudió las estanterías de Celeste y de todo el medio del espectáculo. Así que todo lucía espléndido en la cotidianidad de esta pareja, que también comparte el día a día en la obra teatral Sex, ese show que les permitió conocerse.

No obstante, la ex esposa de Sancho, Vanesa Schual, salió a los medios a contar su visión, su verdad de una serie de comportamientos erráticos de su ex marido. Así se acumularon una gama variada de manejos peculiares del modelo.

Sin filtros, la ex pareja del actor lanzó una bomba, una verdadera denuncia terrible de un modus operandi nocivo y doloso para su familia: “Estábamos ahorrando plata para irnos a vivir a otro país, pero un día se fue y se llevó los 20 mil dólares que teníamos guardados en la caja fuerte”.

Vanesa continuó con la descripción de un panorama extraño, dado que se arrojó a narrar un alejamiento de Christian de su hijo Gael. “Despojó a su hijo de su vida por completo. Gael la está pasando mal. Con 12 años, se tiene que enterar lo que hace su padre mediante Instagram, sino no se entera”, aseveró.

Ante el tenor de estas palabras, de estas declaraciones que lo posicionan en un lugar negativo y que infieren a un desenvolvimiento dañino, Christian reaccionó con furia. A partir de lo que informó el panelista Guido Záffora, el modelo va a tomar cartas en el asunto.

El comunicador describió que el abogado de Sancho le aseguró que iniciarán acciones legales, que la demandarán por sus dichos en la televisión. Así como el representante legal confirmó que el actor abona religiosamente la manutención de los gastos de su hijo.