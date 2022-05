Paulina Rubio denunció haber sido acosada sexualmente durante un concierto

Paulina Rubio sumó un nuevo escándalo tras el comienzo de su gira Perrísimas Tour. En su última presentación, la cantante denunció haber sufrido acoso sexual de parte de un guardias de seguridad, provocando el cese del concierto.

Todo ocurrió el pasado 18 de mayo, cuando la cantante mexicana decidió bajar del escenario para poder cantar con su público, sin embargo la cantante interrumpió la música para denunciar la presunta agresión de la que había sido víctima por parte de un guardia.

"Paren la música, paren la música", se la escucha gritar en inglés. "Señor, usted me tocó. Usted me tocó y eso está mal porque es la seguridad. Qué pena por usted. Él me tocó y es guardia de seguridad", denunció frente a las miles de personas que asistieron al espectáculo.

Por el momento, Rubio no se ha pronunciado sobre el tema en sus redes sociales, sin embargo las imágenes y fotos sobre el supuesto acoso se viralizaron en la web. En este sentido, las imágenes disponibles no permiten ver con claridad el momento exacto en el que el integrante de seguridad habría acosado sexualmente a la cantante, por lo que la división de opiniones ya ha llegado a generar un debate sobre sí fue actuado o no.

Recordemos que a mediados de abril, Paulina fue demandada nuevamente por su ex pareja Gerardo Bazúa, padre de su hijo menor Eros, quien solicita la custodia total del menor. Esto surge en medio de la gira Perrísimas Tour que está llevando a cabo la artista junto a Alejandra Guzmán por varias ciudades de Estados Unidos.

De esta forma, una de las cantantes pop más populares de habla hispana, queda envuelta en un nuevo escándalo. El ciclo Ventaneando de TV Azteca accedió a los documentos de la demanda de Bazúa, quien aparentemente ya no quiere compartir la custodia de su hijo con la cantante.

De esta manera, solicitó a la Corte Familiar de Miami que le otorguen la custodia total de su hijo de 5 años, argumentando que Rubio ha propiciado el retraso escolar del niño debido a sus constantes ausencias a clase, así como también, por haberlo sacado del país sin avisarle.