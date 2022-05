¡Sorpresa! Quién será la inesperada wedding planner de la boda de Florencia Peña

Florencia Peña sorprendió al anunciar que se casará con Ramiro Ponce de León, a quien decidió apurar hace unos meses hasta que finalmente se lo propuso hace 30 días. Ahora, la conductora contó todos los detalles.



Y el anuncio se hizo de una manera muy especial, ya que el abogado fue invitado al living de Flor Peña, en su programa “La Puta Ama”, en donde improvisó una entrevista en la que confirmaron la noticia.





“¿Vos cómo estás con esto de que te vas a casar con Florencia Peña? ¿Cómo lo vivís?”, le preguntó en tono de broma la conductora a su pareja. “Todavía no sé cuándo. Pero veremos cuándo será”, le contestó Ramiro.



En ese momento, Florencia Peña decidió salir del tono de broma y anunció oficialmente el día que será el casamiento con el abogado salteño. “Tenemos la primicia. Nos vamos a casar el 19 de noviembre”, reveló.



“El 19 de noviembre la hacemos en Cafayate, Salta, y el viernes 25 de noviembre nos casamos en Buenos Aires”, precisó la conductora de América TV.



“¿Por Iglesia?”, preguntó Dan Breitman. “¿Qué Iglesia? ¡Nos mandan una carta documento si nos casamos por Iglesia! Va a ser por Civil”, aclaró Florencia.





“Me ofrece casamiento, yo no me lo esperaba, y ahora me tengo que poner a laburar”, bromeó la conductora, que usó esa especie de queja para sacar a la luz otro detalle que nadie esperaba sobre la organización de la fiesta.



Por otra parte, sorprendió a todos al revelar quién será la wedding planner de su casamiento. “La boda la va a organizar Claudia Villafañe”, contó Florencia Peña.