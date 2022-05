Romina Gaetani reveló detalles de su vínculo con Nicolás Cabré: "Conmigo no estaba..."

Romina Gaetani pasó por el estudio de LAM y se sometió a las preguntas de Ángel de Brito y de las angelitas, que la llevaron y trajeron por todos sus trabajos y los galanes con los que compartió escenas.



La actriz compartió escenas y romances de ficción con actores como Benjamín Vicuña, Facundo Arana, Luciano Castro y Nicolás Cabré, entre otros.





La actriz sorprendió al revelar actitudes violentas de Facundo Arana, pero aclaró, a diferencia de lo que muchos piensan, que Nicolás Cabré no es como parece visto desde afuera.



Hay que recordar que Romina Gaetani formaba pareja con Nicolás Cabré en Botineras, la serie que salió al aire más de una década por la pantalla de Telefe.



Luego de haber revelado que en muchas escenas tenía que grabar descalza con Cabré debido a la diferencia en la altura, Ángel de Brito le preguntó si efectivamente, como muchos dicen, el actor es “malhumorado”.



“No, conmigo no estaba malhumorado. En los baches durante las grabaciones me hacía escuchar un tango. Hablaba mucho con él, hablábamos mucho de tango”, contó la actriz.





Pero no sólo elogió a su colega en el plano personal, sino también en lo profesional, al asegurar que es “Cabré es un actorazo”.



“Te hace transpirar, porque improvisa o sino te tira cosas en el momento que no sabías”, comentó Romina Gaetani sobre la forma de grabar que tenía Cabré.