La radical decisión que tomó Ariel Puchetta, líder de Ráfaga

Ariel Puchetta es un referente indiscutido de la movida tropical. Líder del grupo Ráfaga, logró posicionarse como uno de los cantantes más reconocidos dentro de la cumbia tras 30 años de carrera. En lo que a su imagen respecta, si hay algo que siempre lo caracterizó fue su larga cabellera.

"Después de 33 años con el pelo largo decidí hacer un cambio", anticipó el artista desde la peluquería. Así fue como compartió con sus miles de seguidores el proceso completo de su radical cambio de look. "Se imaginan que no tenía mucha idea de lo que me quería hacer, pero a veces es bueno hacer cambios para seguir creciendo", reflexionó sobre la decisión de dejar atrás un sello personal y cortar su largo pelo.

Ariel Puchetta. Foto: Instagram @arypuchetta

"Una de las marcas que sobresalieron en mi carrera sé que fue mi cabello largo, pero bueno, ahora se tendrán que acostumbrar a verme así", explicó con humor, mostrándose feliz por el cambio.

Como era de esperarse, sus seguidores se sorprendieron y no dudaron en dejarle cientos de comentarios en su posteo, entre los que se puede encontrar uno muy particular de Marcela Baños: "¡Llegó el día! ¡Te queda bomba! A disfrutar de los cambios que vienen para mostrarnos algo". Además, Antonio Ríos lo felicitó por su "look espectacular".

Lo cierto es que su pelo largo siempre lo acompañó desde los inicios de sus carrera. En su cuenta de Instagram se puede ver varias fotos junto a otras estrellas de la música como El Potro Rodrigo y Ricky Martin, donde lucía su clásico look.