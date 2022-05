Boca campeón: los memes y los mensajes de los famosos por el título

Hace tan solo horas Boca se consagró campeón de la copa de la liga profesional. El gran club se enfrentó a Tigre en la provincia de Córdoba y obtuvo la victoria con goles de los jugadores Marcos Rojo, Frank Fabra y Luis Vázquez. El país se tiñó de azul y amarillo tras el partido.

No es ninguna novedad ver a los fanáticos de los diferentes equipos festejar con mucha euforia por las victorias de sus ídolos. Y por supuesto que los famosos también son parte de ese grupo de hinchas enloquecidos que ante lo mínimo deciden tirar la casa por la ventana.

Luego de la victoria de Boca, fueron muchos los famosos que manifestaron su alegría en las redes sociales. Entre ellos se encuentra Dalma Maradona, quien mediante su cuenta de Instagram, junto a una foto de su padre alentando, escribió: "¡Vamos Boca! El mejor legado. Campeones".

Alejandro Fantino por su parte posteó una foto de Sebastián Battaglia y expresó: "¡Te felicito Sebas! Revancha contra las ratas anti Boca que te querían limpiar. Nunca se olvida lo que nos diste dejando la piel en la cancha". Iván Noble en su cuenta de Twitter también se sumó.

"Si bien no prosperamos en la Copa Merecimiento, entiendo que esto vale como un Campeonato. Peor es nada. Otra, otra vuelta Boca", escribió el cantante. Fue el periodista Martin Souto quien se explayó más: “¡Boca campeón! Superó ampliamente a Tigre y despejó las dudas con las que llegó a la final".

"Como tantas veces en su historia, los nombres sostuvieron lo que el conjunto no alcanzaba a dar. Y eso no es ni bueno ni malo. Simplemente es. Como la estrella que se suma al escudo. Reafirmo una idea: el tándem Benedetto-Vázquez me recuerda un poco a la historia de Palermo y Barijho", agregó.

Nacho Viale, Nicolás Magaldi, Mario Pergolini, Meme Bouquet, entre otros, fueron algunos de los famosos que se fueron sumando de a poco al gran festejo por la victoria de Boca Juniors, quien una vez más obtiene una copa para sumar a su larga colección a largo de los años.