Así está hoy Luca, el hijo de Nancy Dupláa, al cumplir 22 años

La actriz Nancy Dupláa le dedicó un emotivo posteo de Instagram a su hijo Luca, fruto de su relación con el periodista Matías Martin, con motivo de su cumpleaños número 22.



Por esta ocasión, la actriz, hoy en pareja con Pablo Echarri, compartió algunas fotos inéditas que retratan el paso de los años y cómo está hoy Luca.





“Compañero gigante de aventuras. Dragón. Sol en 10. Gracias por despabilarme. Feliz cumple hijo adorado. #22”, escribió Nancy en el posteo de Instagram.



Entre las distintas imágenes se destacan algunas fotos retro en las que se puede ver a Nancy junto a Luca y hasta con Matías Martin, riéndose los tres a carcajadas.



El joven de 22 años heredó la pasión por los medios de comunicación y actualmente tiene su propio programa de radio en Urbana Play.



Ya desde muy chico Luca se había interesado por el mundo de la radio, la TV y, principalmente, el cine, el ámbito que más lo apasiona.



Fue columnista en el programa de su papá y hoy conduce Play Why, de lunes a viernes de 21 a 1, en Urbana Play, la radio en la que trabaja Matías Martin tras su salida de Radio Metro.



La primera vez que había salido al aire fue en 2017, cuando empezó a hacerse cargo de la columna de cine y series en el programa Basta de Todo: Luca at the movies se llamaba la sección.