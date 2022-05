Andy Kusnetzoff volvió a apostar al cambio: cómo le fue en el rating

PH, Podemos Hablar tuvo anoche una nueva emisión por la pantalla de Telefe. El programa conducido por Andy Kusnetzoff logró este sábado su mejor performance de audiencia en lo que va del año, algo que se vio reflejado en los números del rating que aumentaron considerablemente en relación a los programas anteriores.

Los cambios realizados desde la producción dieron resultado. El ciclo comenzó 10 minutos más tarde y con los invitados ya en el punto de encuentro, dejando atrás el backstage de los invitados.

En relación a los invitados, tres de ellos fueron de gran valor para alcanzar el objetivo: la panelista y vedette Vicky Xipolitakis, el marido de Pampita, empresario y diputado por Juntos por el Cambio Roberto García Moritán y el periodista Diego Brancatelli. Además, se sumaron el ex futbolista Gastón "La Gata" Fernández y la cantante La Joaqui.

La estrategia fue clara: Kusnetzoff enfrentó cada vez que pudo al periodista kirchnerista con el empresario, algo que rindió sus frutos con gran repercusión en las redes sociales.

Con respecto al rating, el ciclo de Telefe promedió 10.4 puntos, duplicando a la película de El Trece, su principal competidor. Además, el programa tuvo buenos puntos de rating, alcanzando los 12 puntos, algo que lo posiciona bien de cara al futuro.

La insólita pregunta de Vicky Xipolitakis a Diego Brancatelli

Haciéndose la desentendida, Xipolitakis le preguntó a Brancatelli por su ideología política. La consulta llegó cuando el periodista estaba contando que no le fue bien con un negocio que encaró.

"¿Pero qué tiene que ver eso con… vos sos político?", lo interrumpió la vedette. "No, yo trabajo en televisión", respondió Brancatelli. "Si, te conozco. Te vi muchas veces. Pero nombraste a la política con este trabajo que estás contando. ¿Por algo especial?", insistió Xipólitakis. "No, porque en un programa en el que estaba, que se llama Intratables y que acaba de terminar, era político y debatíamos ideas políticas y yo defiendo y sostengo un modelo de país", le explicó. "¿Y cuál es, se puede saber?", retrucó Vicky. "El kirchnerismo, el peronismo", volvió a responder Brancatelli. "¿Y por qué sostenés eso?", siguió la modelo con total seriedad. En ese momento, Brancatelli no pudo más y soltó una risa.

"Es como contarle esto a alguien que vino de Suecia hace dos horas", comparó sorprendido el panelista. Xipolitakis se disculpó y aclaró que de política no entiende nada. "Por eso quiero saber qué proponés, perdón mi ignorancia", aclaró Vicky. "No propongo nada", retrucó Brancatelli. "Acá el único que ocupa una banca y fue elegido por el pueblo es él, que le podés preguntar".