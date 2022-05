Quién es el novio de Sofía Gala y por qué se reconcilió

Hace algunas semanas atrás circuló el rumor de que Sofía Gala estaba comenzando una historia de amor con Juan Gil Navarro, su compañero en la obra de teatro Closer.

La información la dio a conocer Maite Peñoñori en Intrusos (América TV), donde aseguró: “Ellos están empezando un proyecto teatral juntos con Gonzalo Valenzuela, estrenaron, y estuvieron juntos ayer, me contó una persona que los vio. Pasearon al perro y entraron a la casa de ella. Me contaron que es muy incipiente el romance, están empezando. A mí me sorprendieron, no me los imaginaba juntos”.

Sin embargo, días después fue Juan Gil Navarro quien se refirió en diálogo con Implacables a los rumores y a Sofía Gala. "La adoro, pero no hay nada más que lo que pasa en el escenario. Sofía es una excelente actriz pero no hay nada más allá de lo que hacemos arriba del escenario de miércoles a domingos”, confió.

En las últimas horas, la hija de Moria Casán también le hizo frente a la noticia mostrándose públicamente con su novio, Ezequiel Fernández. La actriz fue a la premiere de su nueva película, Franklin: historia de un billete, acompañada por el músico.

Sofía habló en reiteradas ocasiones de su pareja, a quien le adjudicó la capacidad de hacerla ver el amor de un modo diferente. Además, remarcó que al tener tres hijos, entiende la dinámica perfecta de la familia y de su labor como mamá de dos.

“Entre los dos tenemos cinco hijos. Se llevan bárbaro entre ellos, suelen compartir tiempo todos juntos, pero también nos encargamos de tener nuestros momentos a solas y que cada uno mantenga su casa. Después de haber tenido dos relaciones muy largas, me parece que el crecimiento también es no correr atrás de la pasión desenfrenada”, reveló en diálogo con La Nación hace algunos meses atrás.

Gala y Fernández comenzaron a mostrarse juntos en el verano del 2019, tres años después y pese a los rumores que los hacían separados, le demostraron a la prensa que están más juntos que nunca y muy enamorados.

Nadie niega que tal vez Sofía y Ezequiel atravesaron una pequeña crisis, pero la amistad que mantienen desde años antes a apostar al amor y la buena dinámica entre ellos hizo que el se siguieran eligiendo.