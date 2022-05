Después de 20 años, Catarina Spinetta y Nahuel Mutti se separaron: "Fue por el..."

Se terminó. El jueves 19 de mayo, Angel de Brito dio las primeras pistas. Pero en la noche del viernes, el conductor de LAM tiró la bomba: después de 20 años como pareja, Nahuel Mutti y Catarina Spinetta cortaron su relación. "La cosa venía muy mal", manifestó.

La crisis de pareja comenzó durante la pandemia, y ya no hubo vuelta atrás. Ahora cada uno está en sus proyectos y, según manifestó De Brito, el vínculo se rompió pero en “buenos términos”. Hay otras versiones que hablan de terceros en discordia, pero eligen por ahora el silencio.

“Por ahora está todo bien. No hay ningún problema. Es un desgaste de la relación. Los dos están trabajando mucho y llevan más de 20 años de matrimonio y que tienen tres hijos fruto de la relación”, alargó Angelito, esta vez sin tanta data.

Los que saben "lunga" cuentan que él se enamoró de una compañera de la empresa que tiene, y con la que ya vive en Europa. Otro, más cerca de Angel, apuestan que una segunda vuelta para la pareja es posible.

Catarina Spinetta y Nahuel Mutti estuvieron más de 20 años juntos y fueron padres de Angelo (20), Benicio (19) y Justino (10). La pareja nació cuando él venía de protagonizar la exitosa tira juvenil, Verano del '98, de la mano de Cris Morena.

Se casaron en 2001 y, con motivo de su último aniversario, en su último aniversario los dos subieron imágenes a sus redes sociales. Hoy, en tanto, todo parece haber quedado en el olvido.

Hace unas semanas, Nahuel Mutti dialogó con La Nación y ahí reveló por qué decidió alejarse de los medios: “La verdad que me dejó de interesar un poco el medio, me dejó de provocar satisfacción y me fui corriendo… No fue algo dramático, siento que fue algo que se dio de manera natural, que se fue gestando. Fue una transición, lo vi muy mezclado con algo que no me interesó”.

Actualmente, el actor es dueño de su propia empresa en Holanda y contó cómo surgió la posibilidad de este nuevo “emprendimiento” de turismo. “Estaba de viaje en Ámsterdam, justo antes de la pandemia, cuando veo que a alguien que se le cayó dinero al piso, se lo di y resultó ser un argentino. Ahí nos pusimos a charlar”, contó.

“Él está viviendo allá desde hace ocho años. Cuando llegó se le dificultó mucho conseguir hospedaje, le parecía muy caro y se tenía que estar moviendo todo el tiempo; nos pusimos a hablar de cómo resolver el tema habitacional y así nació Urban Roomie”, confió Mutti.

Su proyecto radicado en los Países Bajos tiene como objetivo generar una comunidad de hospedajes y turismo para viajeros y nómades de todas partes del mundo y al mejor precio: “Tenemos convenios en Ámsterdam, Berlín y Copenhague”.

Además, Nahuel Mutti aseguró que su próximo proyecto es poder instalar la compañía también en Buenos Aires, apostando a su país y confiando en que la Ciudad es muy accesible para los europeos. También sumará sedes en algunas ciudades de México.

“Aunque la empresa esté en Europa quiero que los empleados sean argentinos trabajando desde acá, el 90% de los empleados hoy son argentinos y van a seguir siéndolo”, explicó el actor que sorprendió con su cabeza empresarial y sus grandes ambiciones.