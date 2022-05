Cómo es la vida de Nahuel Mutti en Amsterdam: de Verano del 98 a tener su propia empresa

El rostro y el estilo particular de Nahuel Mutti va a quedar para siempre en el recuerdo de quienes en los 90 disfrutaron del gran éxito que significó Verano del 98. Allí el actor, que en aquel entonces tenía poco más de 20 años, instaló la moda de las rastas y las mechas rubias.

Sin embargo, después de aquel estrellato poco se supo de él. Si bien hizo algunas esporádicas apariciones tanto en televisión como en cine, la vida lo fue llevando por otro camino, siempre de la mano del arte. Fue así que mientras disfruta de su vida de familia junto a Catarina Spinetta, con quien tiene tres hijos, fundó su propia compañía en el exterior.

Recientemente, Nahuel Mutti dialogó con La Nación y ahí reveló por qué decidió alejarse de los medios y darle un giro de 360 grados a su vida: “La verdad que me dejó de interesar un poco el medio, me dejó de provocar satisfacción y me fui corriendo… No fue algo dramático, siento que fue algo que se dio de manera natural, que se fue gestando. Fue una transición, lo vi muy mezclado con algo que no me interesó”.

Actualmente el actor es dueño de su propia empresa en Holanda y contó cómo surgió la posibilidad de este nuevo “emprendimiento” de turismo. “Estaba de viaje en Ámsterdam, justo antes de la pandemia, cuando veo que a alguien que se le cayó dinero al piso, se lo di y resultó ser un argentino. Ahí nos pusimos a charlar”, explicó introduciendo cómo conoció a Manuel, su socio.

“Él está viviendo allá desde hace ocho años. Cuando llegó se le dificultó mucho conseguir hospedaje, le parecía muy caro y se tenía que estar moviendo todo el tiempo; nos pusimos a hablar de cómo resolver el tema habitacional y así nació Urban Roomie”, confió Mutti al mencionado medio.

Su proyecto radicado en los Países Bajos tiene como objetivo generar una comunidad de hospedajes y turismo para viajeros y nómades de todas partes del mundo y al mejor precio: “Tenemos convenios en Ámsterdam, Berlín y Copenhague”.

Además, Nahuel Mutti aseguró que su próximo proyecto es poder instalar la compañía también en Buenos Aires, apostando a su país y confiando en que la Ciudad es muy accesible para los europeos. También sumará sedes en algunas ciudades de México.

“Aunque la empresa esté en Europa quiero que los empleados sean argentinos trabajando desde acá, el 90% de los empleados hoy son argentinos y van a seguir siéndolo”, explicó el actor que sorprendió con su cabeza empresarial y sus grandes ambiciones.