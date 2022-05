Cómo es la relación de Zaira Nara y Jimena Buttigliengo, la supuesta amante de su marido: "Nos..."

Zaira Nara está separada hace más de dos meses. o en crisis, como a ella le gusta decir. Sí, la hermana de Wanda Nara no pudo superar el Wandagate y junto a su marido, Jakob Von Plessen, pasan sus últimos días como pareja. "En todas las casas pasan cosas", dijo la morocha.

Pero el tema en cuestión, hoy, es la tercera en discordia de la pareja. Muchos fueron los que señalaron a Jimena Buttigliengo, una modelo argentina que se fue a vivir a París hace casi una década, pero ella decidió poner los puntos y hablar del tema.

Lo hizo en LAM, donde le concedió una especie de charla vía whatsapp a Pía Shaw, la mejor panelista del programa de Angel de Brito. Allí, sin pelos en la lengua, envió un audio para que el panel luego debata.

"Desde chiquita medio que tomo esa actitud. Cuando empiezan a hablar de mi trato de no mirar, de no escuchar, de no leer y de no responder porque sino es como que me angustio y me empiezo a enroscar en todo lo que se dice. Y prefiero mantenerme al margen", comenzó.

"No quiero parecer agrandada pero hay que, realmente, son muy personales. Y cada uno tiene sus procesos que, entiendo, no son procesos que uno tenga ganas de ir contando e ir exponiendo al aire", sumó Zaira Nara sobre su decisión de no hablar de su separación.

"Me duelen muchas cosas que se dijeron y prefiero llamarme a silencio en cuestiones personales. Lo que sí te puedo decir es que todo eso que salió sobre que lo encontré a Jakob en una situación de infidelidad, es totalmente mentira’”, confirmó la menor de las hermanas.

“Jamás lo encontré en nada. La recontra conozco a Jime. Estando en París, ella me invitó al cumpleaños de sus hijos. Y dado que se inventan tantas cosas, prefiero guardarme los procesos para mi intimidad. Pero me duele cuando inventan y faltan el respeto”, explicó.

“Somos una familia y siempre lo seremos. No me gusta que inventen un perfil de Jakob que no es. Jamás lo encontré en nada”, contrarrestó Zaira, dejando en claro que su marido no le fue infiel la misma noche que Mauro Icardi estuvo con la China Suárez en París.

"Pasan cosas como en todas las familias, pero no porque me presionen, voy a acelerar procesos o declaraciones. Hoy, solo quiero decirte que me duele que inventen que yo lo encontré siéndome infiel. Me duele por mí, por él, por la familia de él y por los amigos porque no es real. Siempre prefiero llamarme a silencio porque siento que, si estoy en silencio, se termina más rápido el tema", terminó.