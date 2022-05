Cómo quedó el nuevo rostro de Ivana Icardi tras pasar por el quirófano

Ivana Icardi está tratando de rehacer su vida luego de la separación de Hugo Sierra el pasado marzo. Fue la hermana de Mauro quien reveló la información de su situación sentimental por medio de sus redes sociales, donde también confió los motivos.

"La relación empezó a hacer agua al final, cuando ya habíamos sido padres. Antes habíamos tenido otras peleas, pero estábamos súper felices esperando a nuestra niña. Lo pudieron ver en mis redes y la ilusión que me hacía, pero empezaron los problemas cuando nació Giorgia”, contó al poco tiempo.

Ahora, en pleno proceso de superación y mientras se dedica a pleno a su tarea de mamá, Ivana Icardi decidió pasar por el quirófano y renovar un poco su imagen. La cuñada de Wanda Nara se sometió a una rinoplastía por cuestiones estéticas y compartió el resultado.

Fue la influencer quien contó que quería afinar un poco su nariz y aprovechar la cirugía para mejorar su capacidad respiratoria, debido a que tenía el tabique desviado.

Además, Ivana Icardi compartió toda la previa del proceso y el post operatorio por medio del reality en el que participa en España. Fue ahí que confió lo nerviosa que estaba antes de la cirugía.

Sin embargo, lo que más impactaron fueron sus palabras luego de someterse a quirófano. Más allá del dolor conocido luego de una rinoplastía, y la incomodidad que se tiene, la hermana del futbolista compartió el momento de sacarse las vendas.

Fue ahí, en el consultorio de su médico, que la ex participante de Supervivientes expresó: “¡Qué fuerte! Qué rara me veo”. “Lo que mejor veo es que la noto muy parecida a mi nariz, pero recta. No puedo creer que esté tan derecha. Está bien, pero me siento un animal, un zorro”, sumó después.

Luego de que su médico le explicara que va a llevar algunos meses hasta que se deshinche del todo ella agregó: “La veo tan recta y tan bien. La respiración está muchísimo mejor. Es calidad de vida”.