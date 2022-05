Así es el vínculo del novio de Nazarena Vélez con Thiago, su hijo menor

Tres años atrás, Nazarena Vélez volvió a apostar al amor y se encuentra muy feliz junto a Santiago Caamaño. Y tal como reveló, lo que la terminó de enamorar del actor fue la buena relación que mantiene con sus tres hijos. Sin embargo, al principio no le fue nada fácil a él vincularse con el más pequeño de los tres, Thiago Rodríguez.

"Tengo un vínculo distinto con los tres. Es un aprendizaje lindo. Fue todo brusco pero muy lindo. La amo con todo mi corazón. Es una gran persona y una gran madre. Estamos muy felices", contó Caamaño en LAM.

Nazarena Vélez y Santiago Caamaño

"Con Titi creé un vínculo espectacular, único. Es hermoso él, conmigo es un bombonazo. Intento cuidarlo y protegerlo. Al principio no me quería mucho, me costó. Había celos. Se entiende, yo estuve del lado de él y pasé algo similar", detalló.

Y agregó: "Yo creo que no había que forzar nada y que cuando quiera él, se acerque. Hoy somos inseparables, lo quiero como si fuese mi hijo. Lo amo con todo mi corazón, es un niño divino".

Días atrás, en diálogo con Caras, Nazarena se explayó sobre lo que le hacía el pequeño a su nueva pareja. "Le hablaba de mis exnovios. Una vez le dijo 'En algún momento te vas a desenmascarar' y lo chicaneaba para que el otro salte y poder demostrarme que era un sorete. El Bocha me decía 'Cómo no lo voy a entender si yo también fui una criatura'", indicó.