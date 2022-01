Qué dijo Nazarena Vélez sobre los rumores de embarazo de su hija Barbie

Pocos meses atrás, Barbie Vélez y Lucas Rodríguez dieron el gran sí en el altar y el gran evento no pasó desapercibido para nadie. Tanto la joven como su mamá, Nazarena Vélez, se encargaron de registrar cada minuto y lo compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram para que sus fanáticos pudieran vivir de cerca todo lo que ocurría.

Ambas son muy activas en la web y diariamente suben contenido para estar cerca de sus fanáticos. Desde hace días, debido al material que una de ellas compartió, mucho se empezó a especular sobre la posible llegada de un nuevo miembro a la familia. Irritada, Nazarena decidió romper el silencio y explicó que Barbie no está embarazada.

"¡Cómo me la quieren embarazar! ¡Es increíble! De repente Barbie se toca la panza y ya dicen 'está embarazada'. No, no está embarazada", manifestó en 'Nosotros a la mañana' luego del gran revuelo que se generó.

"A las mujeres nos ponen un peso muy grande. Cada dos minutos te quieren embarazar y hay mujeres que no se quieren embarazar", agregó frente a las cámaras de eltrece y detalló: "Yo de chiquita soñaba con ser mamá. A Barbie no le pasa. Ella quiere esperar. Entonces, yo no le ejerzo presión".

Barbie Vélez

Sin embargo, los sueños de tener nietos siempre están presentes y semanas atrás, Vélez reconoció: "Como abuela me veo hermosa. Voy a ser una abuela insoportable, porque soy súper babosa con mis hijos, ¡imagínense lo que sería como abuela!".