Eugenia Tobal reveló el emotivo pedido que le hizo al Papa Francisco antes de ser madre: “Le pedí que…”

Se encendió una chispa, una llama mágica que no preveía, ni tampoco había planificado. Como un episodio místico, totalmente ligado a una vibración intangible, Eugenia Tobal experimentó un suceso disruptivo para su vida, un capítulo que marcó un antes y un después.

La actriz siempre deseó caminar por la maternidad, aunque surgieron dificultades en su sendero, hasta que en 2019 el cielo se le iluminó con la llegada de Ema, ese ángel que le modificó para siempre toda su cotidianidad y que alimenta su ser con una absoluta felicidad.

En ese sentido, Eugenia protagonizó un momento único en 2015, cuando visitó el Vaticano y en medio de la plaza repleta de feligreses pudo conectar con el Papa Francisco, nada más y nada menos. Todo eso regresó a su mente a través de una consigna en PH, el ciclo que visitó el sábado.

“Lo vi en la plaza como todo el mundo. Hizo la recorrida de siempre y cuando fue llegando, no sabía muy bien qué decirle. Se pone delante mío y me salió decirle que yo era muy feliz pero lo que me faltaba para ser totalmente feliz era ser madre…”, comenzó en su relato.

En cuanto a lo que surgió entre el sumo pontífice y ella en ese instante, con una conexión impresionante, Tobal expresó: “Él se apoyó en mi frente y nos quedamos unos minutos. Pasó algo muy loco, fue una situación media nebulosa y entre él y yo, había como algo medio borroso".

Totalmente convencida que aquel suceso con la figura católica incidió en su búsqueda, la actriz se sumergió a narrar cómo se produjo la comunicación de sus médicos sobre el embarazo. “Estábamos esperando la noticia. Recibí el llamado de mi doctora y cuando le escuché la voz distinta, fue muy emocionante. Recibimos esto con mucha alegría...Fue un Sábado de Gloria cuando me dijeron, fue un día muy especial", confió.

A la hora de contar los factores que incidieron para la elección del nombre de su pequeña, Eugenia reveló:"Es el nombre que elegimos para nuestra beba... Ema significa fuerza, mujer con fortaleza. Si algo tendrá en su ADN es justamente fuerza. Fuerte es quien encara, quien no huye, quien muestra sin miedo su identidad, no se rinde y es capaz de vivir con alegría y coraje. Ema es nuestra beba".