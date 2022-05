El desgarrador pedido de Malena Narvay: "Necesito saber dónde está el cuerpo"

Malena Narvay atraviesa un duro momento personal. En las últimas horas, la actriz recibió la triste noticia de la muerte de su perra, quien perdió la vida por culpa de la imprudencia de un conductor que la atropelló y se fugó. Enterada de lo sucedido, se volcó a las redes sociales para expresar su tristeza, dio detalles de lo sucedido y realizó un desgarrador pedido.

"La persona que atropelló a mi perra estaba usando el celular mientras manejaba y, como la gente lo vio que lo estaba usando y él se dio cuenta que lo vieron, siguió de largo. Pudo haber sido mi perra como pudo haber sido una persona o un nene chiquito", comenzó diciendo desde su cuenta de Twitter.

Luego, agregó: "Había gente pintando mi casa y se ve que alguien dejó la puerta mal cerrada. Me duele en el alma porque hace 15 años tenía a mi perra y SIEMPRE nos fijábamos la puerta. Mi perra era viejita y habrá salido desorientada".

"La atropellaron apenas salió según entiendo y ahí fue cuando estas personas vieron todo y una señora la llevó al veterinario. Esta señora, según nos cuenta la veterinaria, ofreció llevarla ella al Pasteur ya que estaba muerta. Por eso es que no la encontrábamos". Acto seguido, hizo un pedido de ayuda: "La veterinaria no le tomó los datos a esta señora. Llamamos al Pasteur y mi perra no está. Si de alguna manera pudiera conseguir algún dato de esta señora (a la que le agradezco de corazón), pero para saber dónde está el cuerpo de mi perrita".

"Seguramente esta persona no quiso atropellar a nadie pero cuando uno tiene un auto, tiene una responsabilidad gigante. Hago este tweet más que nada por si alguien tiene dato de la mujer que mencioné antes o si ella pudiera llegar a leer esto así sé a dónde llevó cuerpo de More", concluyó.

Además, en su cuenta de Instagram compartió un desgarrador mensaje. "No tengo palabras para lo que me duele todo esto mi gordita. Me acompañaste 15 años. Voy a extrañar todo de vos. Te amo para siempre More. Gracias por tanto amor ?? mi bebita siempre".