El terrible relato de Malena Narvay tras haber contraído coronavirus: "Es una pesadilla"

Malena Narvay anunció que se realizó el test de Covid-19 y su resultado fue positivo. A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz le escribió a sus miles de seguidores para contarles lo mal que la está pasando y así generar mayor conciencia: "Les cuento, tengo COVID y la estoy pasando demasiado MAL, tengo síntomas muy fuertes. Hasta que no te pasa a vos no sabés lo feo que puede llegar a ser... Hace días no puedo levantarme, creo que nunca me sentí así en toda mi vida, de verdad es un espanto. CUÍDENSE, porfa".

Junto a este mensaje, Malena publicó una carta más extensa dando detalles de los fuertes síntomas que padece: "Sinceramente no la estoy pasando nada bien. No sé bien dónde me lo pude haber contagiado. Sé que no podemos dejar de vivir, no podemos vivir en cuarentena, pero tampoco dejemos de cuidarnos (y a los demás) aunque estemos haciendo una vida más normal. Lamentablemente todavía no nos libramos de este virus y se la pasa muy mal de verdad cuando te agarra así de fuerte".

Además, aprovechó para alertar a los jóvenes, ya que muchos consideran que el coronavirus ataca a las personas de más de 65 años. "Y eso que tengo 23 años y no tengo ninguna enfermedad preexistente. Sin embargo, me asusté porque los síntomas fueron cada vez más intensos, estoy tirada en una cama sin poder levantarme y caminar porque me baja la presión, me mareo o me canso, hablar me deja sin aire, la cabeza me ARDE, la tos me corta la garganta, los músculos se me aflojan, tuve mucha fiebre y me cuesta respirar".

Luego señaló que el virus es "una pesadilla", aunque antes creía que por su edad si alguna vez le agarraba coronavirus "iba a ser asintomática o con síntomas leves...". Pero en su caso fue todo lo contrario, ya que llegó hasta a "tener miedo de ahogarse a la noche". De esta manera, Narvay quiso concientizar a otros jóvenes sobre las graves consecuencias que puede tener esta enfermedad.

"Creo que pocas veces la pasé tan mal, sinceramente. Estoy todos lo días súper controlada por médicos que son un amor conmigo. Hago este posteo así de descriptivo porque sé que estamos cansados de todo y sí, es un embole el alcohol, el barbijo, la distancia y desde que arrancó este año nos relajamos un poco porque estamos re podridos ya... Pero el pequeño esfuerzo de seguir cuidándonos lo más que podamos mientras hacemos nuestras cosas en la cotidianeidad puede hacer la diferencia", manifestó la artista.