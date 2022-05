Revelan datos sobre la relación entre Felipe Pettinato y Melchor Rodrigo, el hombre que murió en el incendio

Este jueves en Intrusos (América), dieron a conocer unos supuestos chats entre Felipe Pettinato y una amiga, en dichas conversaciones quedaría en constancia la relación que el actor tenía con Melchor Rodrigo, el hombre que murió en el departamento del hijo de Roberto Pettinato.

Felipe hacía cenado con Melchor en la noche que se produjo el fatal incendio que terminó con la vida del neurólogo, y en el mencionado programa de espectáculos presentaron algunos de los presuntos chats de Felipe. "Estoy con un grandísimo amigo... ¡es jefe de esclerosis múltiple a nivel mundial por cuarto año consecutivo! El único argentino en llegar a ese lugar", habría dicho en un momento el joven a su amiga.

"Aunque es norteamericano y argentino por elección jajajaja increíblemente. Un campeón", apunta otro supuesto mensaje. En tanto que luego Felipe Pettinato habría seguido enumerando los logros de Melchor Rodrigo. "Descubrió la enfermedad de Lyme en Argentina ahora, esta semana terminó de editar su libro al respecto", habría acotado el artista.

Luego, el periodista Gonzalo Vázquez, dio a conocer otro aparente chat de Felipe Pettinato de comienzos de este año en el que se habría mostrado preocupado por el estado del médico.

"Solo a Melchor lo encontré, destruido el pobre. Y por eso me quedé". Además, en otro momento del diálogo con su interlocutora, el actor expresó que le quería hacer un regalo a su amigo. "Le quiero regalar al Doc un pequeño tattoo del rostro del Gral. Mohamed Alí Seineldín, con tintura glow in the dark", se puede ver en la caputra del mensaje en cuestión.

Un poco después, Felipe Pettinato presuntamente habría dicho: "El doc necesita desesperadamente CBD (cannabis medicinal), en crema creería, para su papá, para la espalda de su padre". Mientras que en otra conversación con su amiga, el hijo de Roberto Pettinato le habría contado que estaba viviendo con Melchor Rodrigo.