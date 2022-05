Jorge Rial habló de la charla de "recién separados" que tuvo con Marcelo Tinelli: "Estamos los dos para..."

Tanto Jorge Rial como Marcelo Tinelli son son referentes en lo suyo, tienen casi la misma edad (Jorge, 60; Marcelo, dos más), y están atravesando momentos similares. Ambos vienen de pasar un año muy flojo en sus proyectos televisivos y, para coronar este “Gachi Pachi” de coincidencias, este año se separaron de sus respectivas parejas.

Separado desde marzo de Romina Pereiro, Rial contó en un móvil de LAM que se comunicó con su colega en cuanto se enteró de su ruptura con Guillermina Valdés, un final que llega después de nueve años de relación y un hijo en común, Lolo.

Claramente identificado con la situación de su par, el conductor de Argenzuela y Sobredosis de TV se mostró muy reflexivo cuando le preguntaron por la noticia que tanto Tinelli como Valdés confirmaron al aire, vía mensaje de WhatsApp, a Ángel de Brito.

“Cuando me enteré de todo, hablé con Marcelo. Bueno, son ciclos… No me sorprendió la separación, a veces te pasan cosas en tu vida y se engarza todo, y esos son los finales”, arrancó el ex Intrusos, luego de opinar sobre la entrega de los Martín Fierro y arremeter contra Susana Giménez, que recibió el Martín Fierro de Brillantes.

“Cuando tenés los planetas mal alineados, se te viene el alud y no lo podés parar. Lo digo por experiencia”, siguió Rial, y siguió con un consejo para el “Cabezón”: “Creo que Marcelo tendría que reordenar”.

Rial señaló que tuvieron una charla profunda y se asombró de cómo lo notó, teniendo en cuenta el contexto en el que se da su separación con Guillermina. “Hablamos bastante con Marcelo, yo lo escuché y lo noté bien. Igual, no entiendo cómo aguantó todo: San Lorenzo, la tele que no fue un buen año… lo charlé con (Gustavo) Yankelevich”.

“Fue todo muy duro, le pasaron cosas, una detrás de la otra”, indicó, en referencia a la renuncia de Tinelli a su cargo en el club y el fiasco que fue La Academia de ShowMatch, que no alcanzó las expectativas suyas ni de el canal y que lo obligó a repensar su vuelta a la TV con un nuevo formato.

A pesar de todo, Jorge deslizó con mucho humor posibles planes de solteros con Tinelli, dando cuenta de lo desactualizados que están en materia de boliches de moda. “Estamos los dos para salir. Yo le dije ‘¿vamos a Sunset?’. Y me respondió ‘no está más, pelot…’. Bueno, vamos a la City…”.

“Yo no sabría por dónde empezar. Si salimos Marcelo y yo, daríamos vueltas con el auto como dos pelot… Olvidate, estamos arruinados.”, avanzó, entre divertido y resignado. “¿Por dónde arrancamos? ¿Te vas a bajar una aplicación? ¿Vas a tirotear gente por Instagram? ¡Dale, somos grandes!”, cerró.