Así está Helena, la hija de Sofía Gala, que ya cumplió 13 años

Sofía Gala Castiglione fue una de las grandes estrellas en la noche de los Martín Fierro 2022, al alzarse con su merecido premio como Mejor Actriz de Reparto por su labor en las series El Tigre Verón y Apache.

Hermosa e imponente con su conjunto negro del diseñador Pablo Ramírez, la hija de Moria Casán compartió su galardón con sus compañeras de terna y agradeció, emocionada: "Y quiero compartirlo con mi mamá, con mi tribu: que son mi familia, mis amigos. Con mi hija Helena que me acompañó y con mi hijo Dante y con todos ustedes. Muchas gracias, buenas noches”.

Allí, desde la mesa, le sonreía Helena, la hija que tuvo con el músico de Babasónicos Diego Tuñón, que ya cumplió los 13 años y lució un look en sintonía. Las dos eligieron al mismo diseñador para la gran gala de la TV, fueron maquilladas y lookeadas por el mismo equipo y el resultado fue espectacular.

Espléndida con un conjunto en total black con distintas texturas y transparencias, Helenita dejó en claro que, en materia de estilo, sigue los pasos de su mamá, una de las actrices argentinas con mejor pulso para elegir sus papeles en el cine y en la televisión, que siempre se destaca.

¿Qué camino seguirá la adolescente, que apenas está en primer año de la escuela secundaria? Todavía es muy pronto para hacer conjeturas, pero a su abuela le gustaría verla relacionada con el mundo del espectáculo, ya que le ve condiciones.

“Helenita no sé lo que elegirá, pero es muy creativa. Y, para mí, no hay nada más hermoso que el espectáculo. Así que nunca les podría decir que no lo hagan porque es muy duro. De ninguna manera”, dijo Moria, hace un tiempo, cuando habló de sus nietos, Helena y Dante, fruto de la relación de Sofía con Julián Della Paolera.

Como sea, en la gala de los Martín Fierro 2022, Helena sentó un precedente en estilo y actitud al protagonizar un gran momento de la moda en la alfombra roja del Hotel Hilton de Puerto Madero, escapándole a los lugares fáciles en este tipo de eventos que suelen recaer en los brillo y los pailletes de lentejuelas y optando por un atuendo coherente a su edad, divina como su mamá.