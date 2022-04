Cuántos hijos tiene Sofía Gala y quiénes son sus padres

Sofía Gala creció en medio de la exposición que generaba su madre, Moria Casán, pero nada de eso pareció haberla afectado demasiado y logró mantener sus relaciones amorosas en mayor discreción que le fue posible.



Fruto de esas relaciones, Sofía tiene dos hijos: Helena y Dante. La primera, por su vínculo con Diego Tuñón; el segundo llegó al mundo por su historia de amor con Julián Della Paolera.



Los dos pequeños parecen ser que ya están encaminados hacia un destino marcado por los genes: ambos ya debutaron en el cine y daría la sensación de que seguirán los pasos de su abuela Moria.





Sobre ellos, La One, orgullosa de que sus nietos quieran seguir sus pasos, comentó hace poco tiempo: “A mí me parecería divino que los tres (Sofía, Dante y Helena) elijan el arte en alguna de sus ramas. Dante es un chico absolutamente original y creativo. Me lo dijo una astróloga americana que le hizo la carta astral. Y le salió que iba a ser líder de masas”.



Asimismo, agregó: “O sea que, en lo que haga, va a ser un golpe fuerte. Helenita no sé lo que elegirá, pero es muy creativa. Y, para mí, no hay nada más hermoso que el espectáculo. Así que nunca les podría decir que no lo hagan porque es muy duro. De ninguna manera”.



En diciembre de 2018, Sofía Gala se separó del papá de Dante, Julián Della Paolera, con quien estuvo siete años en pareja. Por su parte, con Diego Tuñón, el padre de Helena, estuvo seis años, entre 2004 y 2010.





Hace unos años, Sofía Gala se había teñido de furia en las redes sociales, cuando, por motivo del cumpleaños número 5 de Dante, había hecho una publicación en la que el chico aparecía con los labios pintados, lo que había generado críticas y, en consecuencia, la bronca de la hija de Moria.



“Sos una monstrua. Ojalá te toque alguien en tu vida que te abra los ojos a la libertad. Da vergüenza tu comentario”, había escrito Sofía, en respuesta al comentario negativo y desubicado de una seguidora de Instagram.