Famosa actriz mostró su indignación en medio del Censo Nacional 2022

Este miércoles se llevó a cabo el Censo Nacional 2022. Luego de que a las 18 hs concluyó su realización y numerosos ciudadanos expresaron sus quejas en las redes sociales por la inasistencia de los censistas a sus domicilios. Allí, numerosos usuarios dejaron de manifiesto los inconvenientes que sufrieron durante la jornada. Entre ellos, la actriz Viviana Saccone.

La estrella de las telenovelas se volcó a Twitter para hacer su descargo. "No me censaron. Seis censistas pasaron por mi cuadra. Yo, desde la ventana le digo a un censista: '¿Venís a censarme?'. Miró su planilla y me dijo: 'No, no me toca a mí'. '¿Y no podés hacerlo igual?', le pregunté y me respondió que no. Seis diálogos iguales a lo largo del día", detalló Saccone.

Viviana Saccone.

Qué hacer si el censista no pasó por casa

El Censo Nacional 2022 se llevó a cabo este miércoles en todo el país, después de 12 años, y oficialmente hasta las 18. En esta ocasión, se realizó con la posibilidad de que los argentinos puedan completarlo de manera online.

En ese caso, de igual manera había que recibir al censista para informarle el código recibido durante el procedimiento digital. En caso de no haberlo realizado bajo esa modalidad, había que responder el cuestionario de la persona enviada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Luego de una jornada que comenzó a las 8 de la mañana con 650.000 censistas en todo el país, aquellas personas que no recibieron la visita de un encuestador deben enviar un correo a censo@indec.gob.ar o comunicarse al 0800 345 2022.

Según informaron fuentes del Indec, en el caso del correo electrónico, en el asunto debe decir: No fui censado/a, y debe incluir los siguientes datos: nombre, provincia, partido/departamento, localidad, calle, número, piso y departamento (si es propiedad horizontal).

Además, el mensaje debe incluir el código de finalización de seis dígitos del censo digital. Por último, debe indicarse el correo electrónico y un teléfono de contacto.