Andrea Taboada se fue de LAM en plena emisión del programa: el motivo

Este martes se vivió un particular momento en el aire de LAM (América), cuando Andrea Taboada se levantó en plena emisión del programa por un llamativo motivo.

Mientras hablaban sobre un cruce de Ricardo Montaner con el programa, Andrea Taboada notó que de su micrófono salió un ruido extraño. "Me parece que soy yo", deslizó la panelista. Mientras que el conductor Ángel de Brito retrucó: "Vos tardás en darte cuenta pero yo siempre te digo la posta, Andrea, y no me querés creer. ¿Estás resfriada? ¿Tenés mocos? ¿Querés ir afuera a que te toquen? Andá, andá... Manténganla afuera un ratito".

Fiel a su natural impronta, Taboada se levantó de su silla y abandonó el estudio ante los aplausos de sus compañeras. "Se retiró. De paso me deja en paz un poquito", expresó con humor De Brito.

Algunos minutos después, la panelista volvió, pero en lugar de sentarse en su lugar, ocupó el sillón que habitualmente está destinado a los invitados al ciclo. "Quiero que me hagas un mano a mano", le propuso entre risas Andrea Taboada al líder de LAM.

"¿Querés que te entreviste? Puede ser tu despedida de la televisión. Tres preguntas", ironizó el conductor. "No, mejor entro y me siento en mi lugar", recapacitó la "angelita".

Tras retomar su posición, los problemas con el micrófono de Taboada persistieron. "¿Otra vez te hace ruido el micrófono? ¿Tenés algún problema con la técnica?", bromeó Ángel. "¿Quieren que me vaya del programa?", consultó Andrea, a lo que el lider de LAM retrucó con humor: "No, no. Ya te hubiésemos echado hace rato...".