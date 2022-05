Cuestionaron a Juana Viale por no agradecerle el Martín Fierro a Mirtha Legrand: "Estabas ahí por..."

Juana Viale ganó el Martín Fierro a la mejor conducción femenina, pero no todo fue satisfacción para ella, dado que quedó en el centro de las críticas por no haberle agradecido a Mirtha Legrand al momento de recibir el premio.



La hoy conductora de los almuerzos reemplazó a su abuela cuando comenzó la pandemia de Coronavirus y, con un trabajo que fue de menor a mayor, logró obtener el reconocimiento como mejor conductora.

No obstante, desde el domingo a la noche que le llueven cuestionamientos por la poca gratitud expuesta públicamente hacia Mirtha Legrand, que estuvo sentada al lado de ella en la mesa.

“Nunca pensé en ganarme un Martín Fierro en conducción. Lo mío es la actuación. Las cosas de la vida me llevaron a donde estoy. Voy a agradecer principalmente a todo el público que me acompañó durante estos dos años”, dijo Juana el domingo por la noche.

En Socios del Espectáculo estuvieron leyendo comentarios incendiarios en Twitter en los que se mezclaron ironías e indignación con Juana Viale. “Lo que más molestó es que no se acuerde de agradecérselo a la abuela”, le tiró un palito Rodrigo Lussich mientras leía tuits al aire.



Por su parte, Paula Varela también opinó sobre la actitud de Juana Viale al momento de recibir el premio. “Es verdad. Todo bien con Juana, la adoro, tiene una carrera por delante. Pero es verdad que ella no estaría en ese lugar si Mirtha no le hubiese allanado el camino”, sostuvo.





Asimismo, entre los chistes y los comentarios, Rodrigo Lussich decidió enviarle un mensaje teñido de críticas a Juana Viale, a quien le cuestionó el “olvido” para con su abuela, la histórica conductora del programa.



“Juana Viale, a vos te hablo, tendrías que haber agarrado el premio, bajado del escenario y llevárselo a tu abuela. Tenés una vida entera para ganar un Martín Fierro y estabas ahí por tu abuela. Hubiese sido lindo que se lo llevaras”, le dijo.