La calentura de Sofía Pachano contra Cocineros Argentinos porque la dejaron afuera de los Martín Fierro

Elegido por APTRA como el Mejor Programa de Gastronomía, Cocineros Argentinos se alzó con un Martín Fierro. Sin embargo, Sofía Pachano, su conductora hasta marzo de 2022, no estuvo presente para festejar junto al equipo.

De vacaciones con su novio Santiago Ramundo en San Pablo, Brasil, Sofía se perdió de vestirse de gala y agradecer en el escenario con sus compañeros. ¿Por que priorizó irse de viaje a descansar? Nada de eso; según ella, no le avisaron a tiempo.

Para que quede en claro el motivo de su ausencia en la gran fiesta de la televisión argentina y, de paso, dedicarle un palito a los responsables de la cuestión, Sofi hizo su descargo en sus historias de Instagram, donde agradeció y mandó al frente a la vez.

“¡Gracias APTRA por este premio! ¡Gracias querido amigo, Luciano García, por nombrarme, te amo! No estoy en esa ceremonia no porque esté de vacaciones, sino porque la producción del programa no me avisó a tiempo que estaba invitada. No quiero que parezca que yo antepuse mis vacaciones a algo tan importante como son los Martín Fierro”, arrancó.

“Como todos los que nos dedicamos a esta industria, siempre fue mi sueño ir a los Martín Fierro. ¡Espero ir pronto de la mano de otro proyecto! Evidentemente, Cocineros argentinos no era el proyecto para que yo vaya, pero sí para que lo gane por primera vez siendo parte de un equipo. Gracias a todos los que lo hicieron posible”, terminó su mensaje.

Cabe recordar que Pachano renunció de manera repentina al ciclo de cocina al que se había sumado muy feliz en 2021, después de su paso por MasterChef Celebrity. En Socios del espectáculo informaron que en el canal nadie entendía por qué había decidido dar el portazo y para reemplazarla convocaron a Laura Azcurra.

“Hice todo un trabajo para dejar las inseguridades de lado, pero el equipo me recibió súper bien y eso ayudó, aunque tampoco fue fácil para ellos. Realmente es una hermosa aventura estar en Cocineros argentinos, porque no es un formato sencillo, es todo un desafío hacer un programa diario en vivo”, había dicho Sofía al diario La Nación, cuando se sumó a la propuesta de la TV Pública.

No es la primera vez que Pachano se retira de un programa generando cierto ruido; ya le había pasado en el Bailando 2019, cuando tuvo problemas con su pareja de baile, el actor Dan Breitman. ¿Qué dirán en la producción de Cocineros Argentinos?