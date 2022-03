Todos los programas de televisión en los que Sofía Pachano tuvo problemas

Sofía Pachano triunfa en la pequeña pantalla desde hace varios años. La hemos visto en diferentes producciones, donde demostró su talento y pasión por la danza como también por la actuación. Desde hace un tiempo, conduce el programa de televisión Cocineros Argentinos.



En los últimos años, la audiencia también pudo conocer una nueva faceta de la artista: la cocina. De esta manera, la han visto participar de MasterChef Celebrity Argentina, donde llegó muy lejos pero no logró ganar.



Tras su paso por el reality de cocina, la hija de Anibal Pachano se convirtió en la conductora de Cocineros Argentinos. Durante mucho tiempo, la audiencia la notó feliz y a gusto con el programa. Sin embargo, recientemente protagonizó un gran escándalo.



Fuente: Instagram - sofipachano

Los problemas que tuvo Sofía Pachano en la televisión

Cocineros Argentinos

Sofía Pachano es la conductora de Cocineros Argentinos desde hace varios meses. Tras su paso por MasterChef Celebrity, la actriz se sumó a este famoso programa de la TV Pública, donde se combinan dos de sus pasiones: la televisión y la comida.



Aunque se la veía muy feliz, desde el programa Socios del espectáculo aseguraron que la bailarina renunció repentinamente. Desde el cana, no entendían por qué la actriz dio un portazo y decidió no ir más. En su reemplazo llamaron a Laura Azcurra.



Ante el escándalo que se generó y los rumores que comenzaron a dar vueltas por todo Internet, la hija de Anibal Pachano decidió romper en silencio. Según Sofía, ella se encuentra de vacaciones y por eso no condujo el programa de cocina.







MasterChef Celebrity

En el reality de Telefe, Sofía Pachano se convirtió en una de las participantes preferidas del jurado. Debido a su gran interés por la cocina y sus conocimientos, no tardó en ganar varios de los desafíos.



Sin embargo, mientras intentaba llegar a la final se enfrentó con algunos de sus compañeros. Una de ellas fue Analía Franchin, con quien discutió en varias oportunidades. “Sos bicha, Analía“, llegó a decirle durante una pelea.



Además de enfrentarse con su compañera del certamen, la actriz tampoco se quedó callada frente al jurado. Los cortocircuitos surgían cuando German Martitegui le daba su devolución, la cual no siempre dejaba conforme a la bailarina.



Bailando por un Sueño

Además del escándalo que protagonizó en Cocineros Argentinos, la actriz también dio mucho de qué hablar en Bailando por un Sueño. En dicho certamen, la bailarina participó junto al actor Dan Breitman.



Sin embargo, durante una devolución del jurado, la pareja aseguró que se llevaban muy mal y que no existía química entre ambos. Tras esta fuerte discusión, la producción tomó la decisión de separarlos. Al parecer, la mala onda entre ambos era muy extrema, ya que el novio del actor aseguró que Sofía es “una mala piba“.

¿Conoces a Sofía Pachano?