Marcelo Polino atacó a su gremio, los periodistas de espectáculos: “nos cuesta…”

Hace unos días Gimena Accardi y Nicolás Vázquez vivieron un pésimo momento durante una entrevista en Salta cuando una periodista les consultó: "¿Cuando van a ser papás?". En ese momento la actriz solo miró a cámara y lanzó una risa irónica donde lanzó: "ahhhh no".

Fue en ese momento cuando Benjamín Rojas, quien también estaba presente fulminó a la comunicadora con la mirada y le dijo: "ah, qué pregunta íntima". La cara de Nicolás lo decía todo, pero solo se limitó a pedir que no siguiera y que bajaran la cámara. La periodista contó en detalle cómo fue el momento.

"En un momento Gimena sale, me mira, hace un gesto y se va al costado, habla con una persona del staff de ella y les dice 'esta hija de... mirá lo que me viene a preguntar, me insulta, después vuelve y me dice 'me cag.... el día, en ese momento sentimos una falta de respeto muy grande hacía nosotros", comenzó.

Y agregó: "Nico Vázquez y Benjamín Rojas se quedaron y nos dijeron cuál era el rol del periodista, después Nico me dijo 'de mujer a mujer cómo vas a preguntar esto'. Pasamos vergüenza, vino toda la gente del hotel, de la producción de ellos, obviamente le pedimos disculpas".

"Nos dijeron que esperemos que los chicos vengan a Salta para hablar. Ellos llegan y nosotros ahí teníamos un par de regalos para hacerle a los chicos, después nos terminan diciendo que nos podían dar un saludo, entonces les pregunté sobre lo que esperaban del público salteño y lo respondieron bastante bien", continuó.

Las críticas contra la periodista que incomodó a Gimena y Nicolás fueron cientas. Entre ellas estuvo Marcelo Polino: "los que hacemos espectáculos como que nos cuesta reconocer cuando algo nos salió mal o en algo nos equivocamos y me incluyo. Viste que le damos la vuelta, Granata se cayó de un caballo pero después ella afirma que nunca estuvo a caballo, pero igual decimos 'es mi fuente yo la respeto', y había un caballo en la zona".

"En lugar de decir me equivoqué, no andaba a caballo, nos cuesta mucho reconocer cuándo hacemos algo inapropiado. También pasa por una urgencia nuestra, no de mala leche, porque supongo que esta periodista no se paró en la puerta del hotel y dijo les voy a arruinar el día. Hay que tener más empatía con el otro", finalizó.