Difunden detalles de un supuesto acercamiento entre Viviana Canosa y Luis Lacalle Pou

Este viernes en Socios del Espectáculo (El Trece) difundieron detalles del supuesto romance entre Viviana Canosa y el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. El encargado de brindar la información fue el periodista Luis Ventura, quien sorprendió a todos con algunos comentarios que recibió desde el país vecino.

Luego de que Lacalle Pou haya sido vinculado con Susana Giménez, Ventura no tembló al asegurar: "Yo había escuchado otro nombre... No quiero meterla en un quilombo. Es lo que dicen los uruguayos, no lo digo yo, yo repito lo que ellos me llamaron para preguntarme. Viviana Canosa cruzó el charco para hacerle una entrevista o que cuando él estuvo acá, sé que ella lo entrevistó y muchos uruguayos creyeron ver en esa entrevista que había como otra energía".

De todas formas, Luis Ventura indicó que por el momento el vínculo entre Luis Lacalle Pou y Viviana Canosa es solamente un rumor. "No la quiero meter a Canosa en un quilombo, pero los uyuguayos me están llamado para que confirme eso y yo no lo puedo confirmar", remarcó el periodista.

Por su parte, Karina Iavícoli afirmó que el mandatario actualmente está separado y en su última visita al país se hospedó en la casa de Carlos Enciso Christiansen, ubicada a tres cuadras de la de Canosa.

Durante su estadía en el país durante 48 horas, el presidente de Uruguay se reunió con el embajador de Uruguay en Argentina, (Christiansen), y a esa comida luego se sumaron algunos amigos.