Una diputada denunció al programa de Florencia Peña y el productor del ciclo reconoció que harán cambios

Tras la denuncia de una diputada al nuevo programa de Florencia Peña, el productor del ciclo le respondió de manera contundente a la funcionaria, pero también asumió las críticas al flamante envío y reconoció que habrá cambios.

En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, José Núñez, productor de LPA, retrucó la acusación de la diputada nacional por la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli. La funcionaria arremetió contra el programa de Florencia Peña ante la Defensoría del Püblico considerando que la propuesta ostenta “contenido sexual y grosero”.

“Que un diputado se ocupe de esto, sinceramente me parece una pérdida de tiempo en este contexto de país”, apuntó el productor. Sin embargo, el hombre detrás de cámara admitió que hay cosas que no funcionan en LPA. “Obviamente nos hacemos cargo de todo lo que nos digan y en general todo nos gustó, y estamos haciendo humor. Ahora, si la gente no lo entendió, no es bueno el chiste, y habrá que pensarlo desde otro lugar”, aseguró.

Conocedor del negocio televisivo, Núñez tuvo una reacción más sensata que la de Florencia Peña, quien optó por subestimar los comentarios del público, remarcando que no entienden el humor que hacen en el programa.

Por otro lado, José Núñez comentó que harán otros cambios. "El público es el resultado real, el programa se va armando en el andar y es difícil ir esta semana que en gran parte es grabado, pero la semana que viene ya vamos en vivo y lo vamos a acomodar”, advirtió.

Finalmente, en defensa de ciclo que comanda Florencia Peña, el productor remarcó: “Contamos con una conductora brillante, contamos con dos artistas como Diego Ramos y Dan Breitman, una banda llena de talento. Es todo maravilloso, sabemos que va a ser un buen programa”.