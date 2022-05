Levantan el programa de Roberto Pettinato y anuncian cuál será el destino del conductor

A comienzos de marzo de este año, Roberto Pettinato volvió a la televisión tras cinco años de ausencia en la pantalla chica, y ahora se dio a conocer que las autoridades de C5N decidieron levantar el programa y ya se sabe cuál será el destino del conductor.

Con su habitual impronta, Pettinato ha estado unos meses al frente de Hemos probado de todo, un ciclo que combina humor y actualidad, pero el envío no cumplió con las expectativas del mencionado canal de noticias.

"Finalmente, C5N decidió dar por terminado el ciclo de Roberto Pettinato, Hemos Probado de Todo (domingos 23 hs) en los próximos días. Igualmente, Petti pronto tendrá otro ciclo en esa pantalla". contó Pablo Montagna a través de su cuenta de Twitter. De esta manera, Roberto Pettinato seguirá adelante en C5N, pero con otra propuesta cuyos detalles por el momento se desconocen.

El regreso del conductor a la TV se dio tras varias denuncias por maltrato y acoso realizadas por varias mujeres durante 2020 y 2021. Ernestina Pais, Karina Mazzocco, Josefina Pouso, Mariela Anchipi, Lola Becerra y Martina Soto Pose; fueron algunas de las conocidas figuras que hablaron de sus malas experiencias con Pettinato.

Hace algunas semanas, Tamara Pettinato se refirió a las denuncias contra su padre durante una visita al programa Intrusos (América). "Lo único que cuestiono es cuando dicen: '¿cómo volvió a trabajar?'. Me parece que si hay gente que cometió errores en el pasado o lo que sea, no hay que censurarlo para siempre y no darle otra oportunidad", opinó la actriz.

Luego, la hija de Roberto Pettinato remarcó: "Estamos hablando de gente creía en otra generación. Uno puede ir cambiando. Yo, por ejemplo, antes me reía de algunas cosas, que ahora ya no me rio. Uno puede ir cambiando e ir dándose cuenta de que lo que hacía en ese momento no estaba bien y no por eso hay que censurar a las personas para siempre".